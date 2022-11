Mateja Svet muzeju predala svoje lovorike: Nisem vedela, da to koga sploh zanima

Na novi razstavni steni muzeja bodo od sobote na ogled javnosti poleg pokalov in predmetov Bojana Križaja in Žana Koširja zdaj še najdragocenejši predmeti Mateje Svet. Gre za več kot 500 predmetov iz kariere priljubljene alpske smučarke, med drugim tudi najdragocenejše olimpijsko srebro, je na današnji novinarski konferenci pojasnila direktorica muzeja Jana Babšek. Odločitev o predaji predmetov je pri Svetovi dozorela po več kot 30 letih zunaj smučarske karavane. "K temu me sicer ni nihče nagovoril. Že kar nekaj časa sem razmišljala, da bi dala predmete nekomu, ki bi ga to zanimalo. Nisem si pa mislila, da bi to sploh koga zanimalo," je pojasnila svojo odločitev, da muzeju in s tem slovenski javnosti in navijačem na vpogled preda lovorike. Kot je dejala, ji priznanja in pokali veliko pomenijo, a najtežje je izpustila iz rok nekatere manj ugledne predmete, kot je tekmovalna oprema, ki s seboj nosijo številne zgodbe. "Ponošene rokavice, ki so bile polepljene z izolacijskim trakom, sem ohranila takšne, kot so bile takrat, ko sem jih snela. En brezrokavnik, na katerega so se mi podpisali v ciljni areni številni smučarji, med drugimi Alberto Tomba in Pirmin Zurbriggen," je izpostavila. Današnji dogodek pa je bil zanjo čustven tudi iz drugih razlogov: "Zelo čustveno je vse to zame, je že dolgo časa, kar sem nastopala pred kamerami. Imam malce treme."