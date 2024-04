Šarabon je novi vodja panoge za alpsko smučanje

Dela ne bo malo. Kot je dejal Šarabon na današnji novinarski konferenci, bo že v ponedeljek začel pogovore z vsemi kandidati za trenerje, velika večina od teh je obstoječih. Bijol si želi, da bi bila kadrovska sestava reprezentanc znana do konca meseca in da bo alpski zbor lahko že sredi maja potrjeval ekipe za tekmovalno sezono 2024/25.

Predlog za imenovanje Matjaža Šarabona za vodjo panoge za alpsko smučanje je bil na sredini seji alpskega odbora soglasno sprejet, je na današnji novinarski konferenci na sedežu zveze v Ljubljani dejal predsednik panoge Janez Bijol . Predlog za imenovanje Šarabona mora potrditi še alpski zbor. To naj bi se zgodilo v ponedeljek. Glasovanje na alpskem zboru naj bi bilo zgolj še formalnost, upoštevajoč soglasno podporo, ki jo uživa Šarabon, tako pri predsedniku zbora in odbora za alpsko smučanje Bijolu kot tudi pri članih alpskega odbora.

"Imam določeno zgodovino na SZS, leta 2008 sem opravil sanacijo stanja alpskih disciplin z bistveno manjšim proračunom. Tokratni proračun je višji, imamo boljše ljudi in ideje, kam bi radi zapeljali kolesje," je dejal Šarabon. Ta v svojem programu ne izpostavlja varčevanja, ampak vlaganje v razvoj, vrnitev h koreninam, klubom, delo z mladimi in ustvarjanje baze ter pogojev, da bodo mlade privabili v smučanje.

Njegov cilj je zastavljen dolgoročno. Dogovor je, da bi bil vodja panoge do konca olimpijskega ciklusa 2025/26. "Stanje je dobro, tisto, kar potrebujemo, so novi pristopi. Obljubljam nič. Na finančni strani naših dolgov ne bomo povečali, torej ne bomo porabili več denarja, kot ga bomo imeli na razpolago. Ta denar bo usmerjeno porabljen, podpreti moramo otroško in mladinsko smučanje. Na vsebinski strani je prednostna naloga popolnitev vseh prostih trenerskih mest," je dejal Šarabon, ki ga boli padec ugleda alpskega smučanja v slovenski družbi.

Z Bijolom si delita mnenje o ključnih nalogah. V ospredje programa sta oba postavila vlaganje v mladinsko in otroško alpsko smučanje ter s tem vlaganje v prihodnost slovenskega smučanja. Bijol se je po opravljenem pregledu rezultatov, delovanja in finančnega poslovanja panoge po koncu tekmovalne sezone odločil za kadrovsko spremembo v strokovnem vodstvu panoge. Po rezultatsko najslabši sezoni v svetovnem pokalu v 17 letih je prekinil sodelovanje z dosedanjim vodjem panoge Miho Verdnikom.