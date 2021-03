Mayerju smukaški trening, slovenski kvartet v ozadju

Avstrijsko prizorišče Saalbach-Hinterglemm bo v petek in soboto gostilo smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev. Na progi Schneekristall/Zwölfer so danes izpeljali prvo od dveh uradnih smukaških preizkušenj. Italijan Dominik Paris je na drugem mestu za Matthiasom Mayerjem (1:53,26) zaostal zgolj stotinko sekunde, tretji čas sta si razdelila dva, Avstrijec Daniel Danklmaier in Francoz Matthieu Bailet, z zaostankom 28 stotink sekunde.

Zaostanek Mihe Hrobata je na 32. mestu znašal 1,87 sekunde za zmagovalcem, Martin Čaterje bil 39. (+2,25), Boštjan Kline 45. (+2,71) in Nejc Naraločnik 65. (+4,96).

Avstrijec Vincent Kriechmayr (+0,86), aktualni svetovni prvak, ki je smukaško konkurenco pokoril na nedavnem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju na progi Vertigine v Cortini d'Ampezzo, je bil 12. Pred prvakom se je uvrstil presenetljivi svetovni podprvak, Nemec Andreas Sander, ki je bil na današnjem prvem treningu smuka osmi (+0,70). Bronasti Švicar Beat Feuz, ki vodi v smukaškem seštevku svetovnega pokala, je bil na treningu 36. (+2,09).