McGrath v slalomu zmagal četrtič v karieri

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Atle Lie McGrath se je razveselil četrte zmage v karieri, prve po zmagi 19. januarja letos v Wengnu. Norvežan je bil odličen že na prvi progi, kjer je imel le devet stotink sekunde zaostanka za Clementom Noelom, v drugi pa je bil hitrejši. Noel, ki ima po francoskem vzdevku za božička (Papa Noel) primeren priimek za zmage v tem letnem času, je zamudil priložnost za svojo 15. zmago. Res pa je, da nobeno od svojih 14 zmag doslej ni osvojil v tem terminu.

Atle Lie McGrath FOTO: AP

Tudi Švicar Daniel Yule, ki ima enak priimek kot praznik 21. decembra, ko je noč najdaljša noč in na Norveškem obeležejo praznik poganskih korenin, ni poskrbel za naslove v medijih. Zasedel je skromno 26. mesto. Tretje mesto je osvojil Švicar Loic Meillard, ki je bil še devet stotink sekunde počasnejši od Francoza. Četrti je bil s 53 stotinkami sekunde zaostanka vodilni v slalomskem seštevku svetovnega pokala Norvežan Timon Haugan.