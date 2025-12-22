Naslovnica
Zimski športi

McGrath v slalomu zmagal četrtič v karieri

Alta Badia, 22. 12. 2025 14.50 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Atle Lie McGrath

Norvežan Atle Lie McGrath je zmagovalec slaloma za svetovni pokal v italijanski Alta Badii. V drugi vožnji si je priboril tri desetinke prednosti pred Francozom Clementom Noelom, ki je najhitreje opravil s prvo progo. Slovenskega smučarja ni bilo na startu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Atle Lie McGrath se je razveselil četrte zmage v karieri, prve po zmagi 19. januarja letos v Wengnu. Norvežan je bil odličen že na prvi progi, kjer je imel le devet stotink sekunde zaostanka za Clementom Noelom, v drugi pa je bil hitrejši. Noel, ki ima po francoskem vzdevku za božička (Papa Noel) primeren priimek za zmage v tem letnem času, je zamudil priložnost za svojo 15. zmago. Res pa je, da nobeno od svojih 14 zmag doslej ni osvojil v tem terminu.

Atle Lie McGrath
Atle Lie McGrath
FOTO: AP

Tudi Švicar Daniel Yule, ki ima enak priimek kot praznik 21. decembra, ko je noč najdaljša noč in na Norveškem obeležejo praznik poganskih korenin, ni poskrbel za naslove v medijih. Zasedel je skromno 26. mesto. Tretje mesto je osvojil Švicar Loic Meillard, ki je bil še devet stotink sekunde počasnejši od Francoza. Četrti je bil s 53 stotinkami sekunde zaostanka vodilni v slalomskem seštevku svetovnega pokala Norvežan Timon Haugan.

Preberi še Ilka Štuhec po letu 2018 znova v top 7 na superveleslalomih

Slovenija v svoji nekdaj paradni smučarski disciplini ni imela tekmovalca, kar zgovorno priča o krizi slovenskega alpskega smučanja. A razočarani niso samo v slovenskem taboru. Brez uvrstitve v deseterico so denimo ostali Avstrijci, Nemci in Italijani. Smučarje pred novim letom čaka 27. decembra še superveleslalom v Livignu, nato se bodo po novoletnem premoru vrnili na strmine 8. januarja s slalomom v Madonni de Campiglio.

alpsko smučanje slalom Alta Badia

Wellinger v Planici upa na preobrat do olimpijskih iger

