McGrath z zmago na wengenski klasiki do vodstva v slalomskem seštevku

Rojak Henrik Kristoffersen in Švicar Loic Meillard sta bila najbližja 25-letnemu Atle Lieju McGrathu na prvi postavitvi, po prvi vožnji sta si delila isti čas in 40 stotink sekunde zaostanka. A je v finalu razvrstitev na stopničkah skrojil Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, do leta 2023 reprezentančni kolega McGratha in Kristoffersena v norveški reprezentanci.
Po ponesrečeni finalni vožnji domačega aduta Meillarda se je Braathen zavihtel na drugo mesto. Od zmage ga je ločilo 47 stotink sekunde. Kristoffersen je ubranil tretje mesto (+0,81), osmoljenec dneva Meillard pa se je z zaostankom 1,30 sekunde moral zadovoljiti s četrtim mestom.
Francoz Paco Rassat, ki je prejšnjo nedeljo zmagal v Adelbodnu in je bil na startu prve vožnje oblečen v rdečo številko vodilnega v seštevku discipline, je na prvi progi dosegel deseti čas, 1,84 sekunde zaostanka za vodilnim. Napad v finalu se mu je povsem ponesrečil, z odstopom pa je izpadel tudi s prvih treh mest slalomskega seštevka. Razlike so majhne. Novi vodilni McGrath (372) ima 21 točk prednosti pred Braathenom, Francoz Clement Noel na tretjem mestu zaostaja 29 točk, Rassat na četrtem 32 točk.
Švicar Marco Odermatt, ki je zmagal v soboto na smuku, v petek na superveleslalomu je bil četrti, ima na vrhu seštevka 1105 točk in zelo udobno prednost 487 točk pred prvim zasledovalcem Braathenom. S tem se je končal letošnji pokal Lauberhorn, ki se ni izšel po slovenskih željah. Po petkovi superveleslalomski ničli sta Slovenca Martin Čater in Miha Hrobat točke osvojila le na smuku, Čater je bil 18., Hrobat 24.
Tudi na sedmem moškem slalomu v tej sezoni na startu ni bilo slovenskega tekmovalca. Član slovenske ekipe za tehnične discipline za svetovni pokal Žan Kranjec se v tej sezoni posveča zgolj veleslalomu. Kranjca naslednja tekma čaka 27. januarja, ko bo v Schladmingu nočni veleslalom pod žarometi, nato pa sledijo že olimpijske igre, za moški del karavane v Bormiu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.