McGrath z zmago na wengenski klasiki do vodstva v slalomskem seštevku

Rojak Henrik Kristoffersen in Švicar Loic Meillard sta bila najbližja 25-letnemu Atle Lieju McGrathu na prvi postavitvi, po prvi vožnji sta si delila isti čas in 40 stotink sekunde zaostanka. A je v finalu razvrstitev na stopničkah skrojil Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, do leta 2023 reprezentančni kolega McGratha in Kristoffersena v norveški reprezentanci.

Po ponesrečeni finalni vožnji domačega aduta Meillarda se je Braathen zavihtel na drugo mesto. Od zmage ga je ločilo 47 stotink sekunde. Kristoffersen je ubranil tretje mesto (+0,81), osmoljenec dneva Meillard pa se je z zaostankom 1,30 sekunde moral zadovoljiti s četrtim mestom.

Francoz Paco Rassat, ki je prejšnjo nedeljo zmagal v Adelbodnu in je bil na startu prve vožnje oblečen v rdečo številko vodilnega v seštevku discipline, je na prvi progi dosegel deseti čas, 1,84 sekunde zaostanka za vodilnim. Napad v finalu se mu je povsem ponesrečil, z odstopom pa je izpadel tudi s prvih treh mest slalomskega seštevka. Razlike so majhne. Novi vodilni McGrath (372) ima 21 točk prednosti pred Braathenom, Francoz Clement Noel na tretjem mestu zaostaja 29 točk, Rassat na četrtem 32 točk.