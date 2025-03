Čustveno slovo Faka od domačih navijačev, zmaga Švicarjema

V boju za zmago se je po prvi četrtini začel oblikovati dvoboj med Švicarjema Nicklasom Hartwegom in Aito Gasparin ter Švedoma Johanno Skottheim in Jesperjem Nelinom . Nemčija, Avstrija, Francija in Finska pa so čakali na svojo priložnost.

Švicar je v zadnji predaji ostal najbolj zbran in se že po streljanju leže otresel Šveda, 100-odstoten pa je bil tudi Nemec Justus Strelow , ki je šel po streljanju stoje v zadnji krog z drugega mesta. V ozadju pa so napadali Šved Nelin, Francoz Emilien Jacquelin in Finec Tero Seppälä . Nemec je popolnoma popustil, prehiteli so ga Šved, Finec, Francoz in celo Američan Campbell Wright .

"Prva tri mesta so bila na koncu daleč, a tvegal sem in želel pridobiti kakšno mesto. Do zadnjih dveh strelov je šlo dobro, nato sem zgrešil in šel v zadnji krog kot deseti. Res sem vesel, da so mi v servisu spet pripravili hiter par smuči in da sem pridobil še dve mesti. Trigrat sva bila letos z Leno šesta, želela sva si to nadgraditi, a pač ni šlo," je po tekmi povedal Fak, preden so ga na stadionu povabili na krajše slovo s pokljuškimi delavci, saj je bila to njegova zadnja tekma na domačem prizorišču.

"Žal sem nama pokvarila dober rezultat. Jakov je izpeljal perfektno tekmo, jaz sem nad svojim nastopom razočarana in upam, da nisem preveč razočarala tudi Jakova. To ni to, za kar treniram. Oba sva si želela izboljšata šesto mesto," je dodala Repinc, a jo je Fakhitro pomiril: "Lena je še tako mlada, da se ne spomni mojih nastopov na začetku. Vse to je del biatlona in verjamem, da bo imela tudi Lena dobro in uspešno kariero."