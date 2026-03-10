Medved zaradi incidenta z alkoholom ostal brez pogodbe

Igor Medved je bil med nedavnimi olimpijskimi igrami v Predazzu deležen velike pozornosti medijev. Slovenca so 12. februarja zaradi incidenta z alkoholom odstavili s položaja selektorja finskih skakalcev.

Finski olimpijski komite se je v sodelovanju s finsko smučarsko zvezo takrat odločil, da Medveda pošlje domov. Po poročanju finskih medijev naj bi športniki sami stopili v stik z zvezo in zahtevali, da selektor med igrami ne nadaljuje dela.

Petinštiridesetletni trener, ki je vodenje finske reprezentance prevzel na začetku lanske sezone, se je za svoje dejanje med igrami opravičil. "Naredil sem napako. Zelo mi je žal. Želim se opravičiti celotni finski ekipi, športnikom in tudi navijačem."

Medved je imel v pogodbi možnost dvoletnega podaljšanja. Po poročanju nacionalne televizije pa se je finska smučarska zveza odločila, da te možnosti ne bo izkoristila. Športni direktor finske smučarske zveze Petter Kukkonen se je o položaju Medveda s skakalci pogovarjal tudi minuli vikend, ko je svetovni pokal gostoval v Lahtiju.

Kukkonen pa za zdaj ni želel komentirati informacije, da zveza Medvedu ne bo podaljšala pogodbe. "Na tej stopnji ne bom komentiral. O zadevi vas bomo obvestili," je dejal Kukkonen. Glavni trener finske ekipe je ta čas Lasse Moilanen, ki je položaj prevzel med olimpijskimi igrami.

Letošnja sezona je sicer za finsko reprezentanco najboljša v zadnjih letih. Finska reprezentanca se je čez vikend po 12 letih tudi vrnila na stopničke svetovnega pokala, ko sta Niko Kytösaho in Antti Aalto na superekipni tekmi zasedla tretje mesto.