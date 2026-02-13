'Medveda ni bilo na proslavi slovenske kolajne'

Ta se je povsem ogradila od tega, da bi bil Igor Medved resnično prisoten na omenjeni proslavi.

"Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih kategorično zanika, da je slovenski trener, ki je na delu v tujini in je bil izključen iz olimpijskih iger, skupaj s člani skakalne reprezentance proslavljal medaljo. To se dejansko ni zgodilo, saj je do incidenta prišlo po moški posamični tekmi," so kratko in jasno zapisali pri SZS in s tem postavili na laž slovenskega strokovnjaka, ki je moral zapustiti prizorišče 25. zimskih olimpijskih iger.