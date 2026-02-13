Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Zimski športi

'Medveda ni bilo na proslavi slovenske kolajne'

Ljubljana, 13. 02. 2026 13.39 pred 4 minutami 1 min branja 7

Avtor:
A.V.
Igor Medved

Po četrtkovi aferi, ko je kot strela z jasnega v javnosti udarila informacija, da je trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved ob proslavi slovenskega zlata na mešani ekipni tekmi na ZOI v Italiji pregloboko pogledal v kozarec, se je na vse skupaj odzvala tudi Smučarska zveza Slovenije.

Ta se je povsem ogradila od tega, da bi bil Igor Medved resnično prisoten na omenjeni proslavi. 

"Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih kategorično zanika, da je slovenski trener, ki je na delu v tujini in je bil izključen iz olimpijskih iger, skupaj s člani skakalne reprezentance proslavljal medaljo. To se dejansko ni zgodilo, saj je do incidenta prišlo po moški posamični tekmi," so kratko in jasno zapisali pri SZS in s tem postavili na laž slovenskega strokovnjaka, ki je moral zapustiti prizorišče 25. zimskih olimpijskih iger.

Preberi še Po alkoholu posegel ob zlati medalji Slovenije: Nisem ponosen nase

Spomnimo: Medved je po tem, ko je vse skupaj prišlo v javnost, v svoji izjavi trdil, da je na proslavi slovenske kolajne zaužil nekaj kozarcev alkohola na prazen želodec. "Po tekmi sem prejel povabilo na slovensko proslavo zlate medalje. Nisem ničesar jedel, nato pa je alkohol opravil svoje," je sprva dejal Medved in dodal:

"Nisem ponosen nase, sem pa ponosen na svojo ekipo in na delo, ki smo ga opravili v zadnjih dveh letih. Svojim fantom želim omogočiti mir za delo in zmanjšati škodo, ki sem jo povzročil."

olimpijske igre smučarski skoki igor medved smučarska zveza slovenije odziv

Po alkoholu posegel ob zlati medalji Slovenije: Nisem ponosen nase

Norris in Verstappen dominirala na uvodnem dnevu testiranj

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sandokkan
13. 02. 2026 14.22
Pijanec in laznjivec. Tipicen slovenec!
Odgovori
+1
1 0
hom
13. 02. 2026 14.21
golob št. 2
Odgovori
0 0
kuopio
13. 02. 2026 14.18
Torej ga je pil solo... se je asocialnosti navzel od Fincev :).
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
13. 02. 2026 14.17
Pa tip je proslavil solo. Kaj vam ni jasno
Odgovori
+0
1 1
Ombolo
13. 02. 2026 14.14
Nekdo ga je želel potunkati in mu je uspelo.
Odgovori
+0
1 1
polnjenapaprika
13. 02. 2026 14.14
zakaj pa so posnetek odmaknili kako se vlači po vseh štirih in spušča živalske glasove???
Odgovori
+2
2 0
macolagobec
13. 02. 2026 14.13
Medo je svoje "odšljokal".
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila veselo novico
Katera vadba je najboljša za zdravje in energijo?
Katera vadba je najboljša za zdravje in energijo?
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
Ljubila ga je do smrti
Ljubila ga je do smrti
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
okusno
Portal
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534