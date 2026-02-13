'Medveda ni bilo na proslavi slovenske kolajne'

Ta se je povsem ogradila od tega, da bi bil Igor Medved resnično prisoten na omenjeni proslavi.
"Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih kategorično zanika, da je slovenski trener, ki je na delu v tujini in je bil izključen iz olimpijskih iger, skupaj s člani skakalne reprezentance proslavljal medaljo. To se dejansko ni zgodilo, saj je do incidenta prišlo po moški posamični tekmi," so kratko in jasno zapisali pri SZS in s tem postavili na laž slovenskega strokovnjaka, ki je moral zapustiti prizorišče 25. zimskih olimpijskih iger.
Spomnimo: Medved je po tem, ko je vse skupaj prišlo v javnost, v svoji izjavi trdil, da je na proslavi slovenske kolajne zaužil nekaj kozarcev alkohola na prazen želodec. "Po tekmi sem prejel povabilo na slovensko proslavo zlate medalje. Nisem ničesar jedel, nato pa je alkohol opravil svoje," je sprva dejal Medved in dodal:
"Nisem ponosen nase, sem pa ponosen na svojo ekipo in na delo, ki smo ga opravili v zadnjih dveh letih. Svojim fantom želim omogočiti mir za delo in zmanjšati škodo, ki sem jo povzročil."
