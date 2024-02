Medven pred pokalom Vitranc: V tem trenutku razmere niso zelo kritične

"Vremenske razmere niso najbolj ugodne, imamo pomlad oziroma poletje sredi zime, kar se v vsakem primeru pozna na snežnih zalogah, vendar v tem trenutku situacija še ni zelo kritična," je na novinarski konferenci v Kranjski Gori povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja pokala Vitranc Srečko Medven. "Potrebovali bomo sigurno nekaj sodelovanja vremena z nizkimi temperaturami, morda tudi s kakšnimi snežnimi padavinami, tako da v tem trenutku gledamo v bistvu v te tri tedne, ki nas čakajo do same tekme, zelo optimistično," je dodal Medven. "V tem trenutku je sneg samo na tekmovalni progi, z osnovo od veleslalomskega starta do cilja. Manjka nam ogrevalna proga, ki je v tem trenutku ni. To bomo reševali kasneje, ko bomo videli, kakšne bodo razmere," je pojasnil Medven.

Dolgoletni generalni sekretar tega tekmovanja verjame, da bodo zadostili zahtevam Mednarodne smučarske zveze in bodo tekmi v veleslalomu in slalomu potrdili 29. februarja, ko bo snežna kontrola. "Prišli bodo vsi najboljši smučarji v tem trenutku v svetovnem pokalu, ki seveda niso poškodovani." Glavni slovenski adut bo Žan Kranjec, ki v veleslalomu sodi v sam vrh, slalomska tekma, kjer so Slovenci za zdaj izgubili stik s konkurenco, pa bo v znamenju slovesa zadnjega Slovenca v točkah za svetovni pokal alpskih smučarjev Štefana Hadalina, ki se je odločil za konec tekmovalne poti.

Predvečer pokala Vitranc, 8. marca, je rezerviran za spominsko revialno tekmo s humanitarnim pridihom, v spomin prezgodaj umrlega slovenskega smučarja in trenerja Draga Grubelnika.