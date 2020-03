Po odpovedi Vitranca: Obetal se je spektakel, sedaj pa grozi razpad sistema

Petič v zgodovini se je zgodilo, da v Kranjski Gori niso izpeljali pokala Vitranc, prvič zaradi izbruha nalezljive bolezni. Proga je bila odlično pripravljena in obetalo se je vrhunsko tekmovanje. Generalni sekretar organizacijskega komiteja Srečko Medven pravi, da je odpoved povzročila veliko gospodarsko škodo, zato pričakujejo pomoč države.

Srečko Medven FOTO: Damjan Žibert

Največja slovenska prireditev v alpskem smučanju je najprej na začetku tedna ostala brez gledalcev. Po odpovedi ženskih tekem na Švedskem v Areju zaradi koronavirusa se je pričakovano tudi v Sloveniji uresničil najbolj črn scenarij in so bili organizatorji na priporočilo Mednarodne smučarske zveze prisiljeni odpovedati moški tekmi v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal. "Škoda bo, stroški so nastali, prizorišče, šotori, tribune in vse ostalo je bilo pripravljeno. Tekmo smo odpovedali dan pred začetkom dogajanja, celotno prizorišče je bilo pripravljeno, delavci so bili na terenu," je v pogovoru dejal prvi operativec organizatorjev tradicionalnega tekmovanja alpskih smučarjev Srečko Medven. Stroški zaradi odpovedi naj bi znašali pol milijona evrov. "Gre za zelo pavšalno oceno, lahko je manj, lahko je tudi več," v zvezi s tem odgovarja Medven, ki zagotavlja, da bodo skušali stroške seveda čim bolj oklestiti, tudi v pogajanjih z zavarovalnico. "Moramo vse skupaj prespati, pridobiti vse podatke, smo v kontaktu z vsemi dobavitelji, opreme, storitev, namestitev ..., moramo pogledati, koliko je dejansko nastalo stroškov do trenutka odpovedi. V vseh pogodbah so predvideni tudi ti primeri, če pride do odpovedi tekmovanja in kakšne so naše obveze. Ko bomo vse to zbrali, bomo lahko rekli, koliko nas je vse skupaj stalo. Konkretnih številk še ne poznam," nadaljuje.

Škoda predvsem za Kranjskogorce bo velika. FOTO: Damjan Žibert

Prvič v zgodovini tekmovanja sta bili razglašeni globalno pandemija in na ravni države epidemija. "To so izredne razmere, kar pa je siva cona zavarovalništva. Bomo videli, kako uspešni bomo v pogajanjih z zavarovalnico. Zavarovano imamo za odpoved. Gre pa za višjo silo, bomo videli, kako se bomo dogovorili," Medven še ne razpolaga z vsemi odgovori o posledicah. "Smučarske ekipe, razen ene, niso prišle v Kranjsko Goro. Glavni razlog odpovedi je bil to, da se je že znotraj svetovnega pokala za moške razširila potencialna nevarnost prenosa virusa. To je bil tudi prelomen trenutek, zakaj smo morali tekmo odpovedati," še dodaja. Razsežnosti odpovedi tega tekmovanja so številne in na vseh možnih področjih. V Kranjski Gori so v treh dneh dogajanja pričakovali množico obiskovalcev in turistov, vse bi se začelo že v petek z ekshibicijsko tekmo Grubinim memorialom ter nadaljevalo v soboto s tekmovalnim in zabavnim delom in v nedeljo z zaključkom.

Pokal Vitranc je petič odpadel. Prvič zaradi nalezljive bolezni. FOTO: Damjan Žibert

"Namesto da bi bilo trenutno v Kranjski Gori vse polno, da bi se Kranjska Gora tresla od vrhunca zime, od zabave, je trenutno stanje žalostno, prazne ulice, ni ljudi. To so posledice, ki jih bo treba dolgo časa pokrivati, sanirati. Zato se pričakuje odgovornost, ki bi jo prevzela država v teh izrednih razmerah. V nasprotnem bo grozil razpad sistema," opozarja Medven. Odpoved bo vplivala tudi na domači smučarski klub. "Ljudje delajo prostovoljno, da ostane nekaj denarja klubu, za njegovo delovanje. Ravno tako ima od medijskih pravic v Kranjski Gori nekaj slovenska smučarska zveza. Alpske discipline si vsako leto iz dela prihodkov iz naslova Vitranca zagotavljajo del potrebnih sredstev za financiranje programov," je naštel. "Za nas je to velik udarec. Gre za domačo tekmo, domači dogodek, vrhunec zime za nas, da naši tekmovalci niso mogli nastopiti, je to sigurno hud udarec, tudi z vidika naše pojavnosti v tem športu. Za sabo odpoved potegne finančni zalogaj, ki predstavlja deset do 15 odstotkov proračuna oziroma približno 300.000 evrov, ter kako to luknjo zapolniti. Odpira se namreč problem naše likvidnosti, da ne bomo sposobni plačevati računov," je konkretne posledice odpovedanega pokala Vitranc v predstavilMiha Verdnik, vodja panoge za alpsko smučanje pri SZS.

Miha Verdnik FOTO: Damjan Žibert