Feuz skozi meglo do 'dvojčka' v Kitzbühlu, drugi veteran Clarey

Beat Feuzje kljub težavam z meglo, tekma je bila za več minut prekinjena ravno pred njegovim nastopom, zdržal pritisk in slavil že drugo zaporedno zmago na smukih v Kitzbühlu, potem ko je v petek slavil na "prestavljenem" smuku iz domačega Wengna. Petkova zmaga je bila zanj prva na slovitem Streifu po skoraj točno enajstih letih, ko je prvič nastopil v eni od zibelk avstrijskega smučanja, tokrat pa se mu je najbolj približal francoski veteran Johann Clarey, ki je imel v cilju (+0,17 stotinke) vsaj toliko razlogov za slavje kot dobitnik drugega zlatega gamsa.

40-letni Clarey je kot najstarejši udeleženec v zgodovini pokala Hahnenkamm stopil na stopničke, kjer mu je na tretjem mestu družbo delal tudi domači favorit in lanski zmagovalec Matthias Mayer (+0,38). Feuz je z dvema zmagama tudi oblekel rdečo majico vodilnega v smukaškem seštevku. Streif je letos torej gostil dvojni smukaški spored. V petek so izpeljali nadomestni smuk za odpadlo preizkušnjo iz švicarskega Wengna. In na obeh je slavil Feuz.

Petkovo tekmo so zaradi neugodnega vremena predčasno končali, na progo so spustili le 30 tekmovalcev. Tokrat so tekmo spravili pod streho v celoti. Po petih smukih se je Mayer, ki je bil sicer na obeh smukih na Streifu na odru za zmagovalce z drugim in tretjim mestom, posloviti z mesta vodilnega v smukaškem seštevku. Feuz (326) vodi pred Mayerjem (298) z 28 točkami naskoka. Feuz je na smukih na zloglasnem Streifu vpisal še šeste stopničke. Po štirih drugih mestih je le zmagal. In to kar dvakrat.

Slovenci povsem v ozadju

Feuz je osvojil še 15 zmago v svetovnem pokalu, dvanajsto na smukih, s čimer se je izenačil z rojakom Didierjem Cucheom, s katerim sta izenačena tudi po številu smukaških stopničk na Streifu. Z 38 smukaškimi stopničkami je Feuz drugi najboljši Švicar, pred njim zgolj Peter Müller(41). Smukaški svetovni prvak iz leta 2017 je zmagovito vožnjo uprizoril kot deveti na startu. V petek je slavil s časom 1:53,77, v nedeljo pa s časom 1:55,29 Clarey, ki je nastopil s številko 5, je zaostal 17 stotink sekunde za drugo mesto. Mayer je na tretjem mestu zaostal 38 stotink sekunde.

Clarey je s 40 leti in 16 dnevi postal najstarejši nosilec stopničk na Streifu. Pred njim je bil najstarejši med prvo trojico Avstrijec Hannes Reichelt, ki je leta 2018 pri 37 letih in 199 dnevih zasedel tretje mesto. Triintridesetletni Feuz je postal šesti smučar v zgodovini svetovnega pokala z dvema zaporednima smukaškima zmagama na Streifu v enem koncu tedna. Pred njim so ta dosežek dosegli Avstrijec Karl Schranz(1972), Švicar Pirmin Zurbriggen(1985), Avstrijec Peter Wirnsberger (1986), Švicar Franz Heinzer(1992) in Francoz Luc Alphand(1995). Feuz je smukaški globus osvojil v zadnjih treh sezonah (2018, 2019, 2020).

Na startu proge so bili trije Slovenci. Martin Čater, ki je navdušil s spektakularno zmago na uvodnem moškemu smuku sezone 2020/21 v Val d'Iseru, se s to dolgo in zahtevno strmino še ni "spoprijateljil". V petek je s 26. mestom osvojil nekaj točk, tokrat pa še teh ne. Na progo je sicer šel kot četrti na startni listi. Njegov zaostanek je znašal 4,30 sekunde za 45. mesto. Boštjan Klinein Miha Hrobatsta le dočakala nastopa, potem ko sta bila v petek med tistimi, ki niso mogli startati. Kline je zaostal 3,63 sekunde za 44. mesto, Hrobat pa svojega nastopa ni končal v cilju. Pred odstopom je imel 48. čas. Petkov smuk je vzel velik davek med tekmovalci. Grdo sta padla Američan Ryan Cochran-Siegle in Švicar Urs Kryenbühl, ki je padel na ciljnem skoku in utrpel več hudih poškodb. Organizatorji, ki so bili deležni številnih kritik, so nevarni ciljni skok za nedeljski smuk skorajda povsem zravnali.