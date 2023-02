Mekinc med previdnostjo in tveganjem

Skoki prostega sloga so še posebno na snežnem poligonu so nek vrhunec in tudi najbolj atraktiven ter razširjen del deskanja na snegu. kar se je nekoč zdelo kot metanje na glavo je že zdavnaj postalo vrhunski tudi olimpijski šport, v katerem smo Slovenci že posegali na vrh tako z Markom Grilcem kot Matevžem Petkom, sedaj pa imamo še enega aduta - 21-letnega Naja Mekinca.