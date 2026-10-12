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Zimski športi

Menjavana čelu tekačev: Gostinčar namesto Hattestada

Ljubljana, 12. 10. 2026 10.12 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Ola Vigen Hattestad

Luka Gostinčar je mesto glavnega trenerja za smučarske teke v slovenski reprezentanci prevzel po koncu minule sezone in po treh letih nasledil olimpijskega prvaka iz leta 2014 Oleja Vigena Hattestada. Želja mladega slovenskega strokovnjaka je uvesti nov pristop pri treningu in odnosu do športnikov.

Luka Gostinčar
Luka Gostinčar
FOTO: SZS

"Mislim, da so tekmovalke in tekmovalci dobro sprejeli zamenjavo na čelu. Naredili smo spremembe tako v treningu kot tudi pri pristopu do športnikov. Želimo samo, da so člani reprezentance zadovoljni, predvsem pa da dobro delamo in da bo to prineslo dobre izide," je izpostavil Luka Gostinčar.

Živi v Mengšu, kamor se je nedavno preselil s partnerico, prej je stanoval v Dolu, kjer je desetletje in pol treniral tek na smučeh. Nato je bil pet let serviser, na koncu tudi v svetovnem pokalu. Kot trener je osem let deloval v domačem klubu.

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"Svoje organizacijsko delo sem začel v domačem klubu v Dolu, tam sem imel stike tudi slovenskimi mladinci in bil pomočnik trenerja v njihovi reprezentanci v prejšnji zimi. Jasno je, da je pred mano veliko večja odgovornost, pričakujejo se tudi rezultati. Zavedam se, da mora biti prva članska reprezentanca zgled mlajšim," je dejal novi prvi slovenski trener.

Servis smuči z mešanico slovenskih in tujih strokovnjakov ga ne skrbi, saj je bil že prej dolgo vpet v ta proces. "Iskali smo ljudi, ki radi delajo in imajo vizijo. Dobro sodelujemo, se poznamo že od prej tudi z drugim osebjem na čelu z vodjem panoge Ivanom Hudačem."

Ivan Hudač
Ivan Hudač
FOTO: Damjan Žibert

Slovenska tekaška reprezentanca si je od letošnjih OI v Italiji obetala več uspeha, pa tudi v svetovnem pokalu je bilo tako. V moškem delu ekipe to predvsem velja za sprinterske tekme, Miha Šimenc je na 31. mestu na OI sicer za las zgrešil izločilne boje. V ženskem si je na razdalji več obetala Anja Mandeljc, ki jo je tik pred igrami zdelala bolezen.

Oba sta v ekipi tudi za naslednjo sezono. "Imamo nekaj težav s poškodbo. Miha Ličef se že počasi vrača, Anže Gros bo imel daljše okrevanje zaradi pretresa možganov. Bil je sam na treningu in se mu je naprava za soročno dviganje uteži snela in padla nanj."

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Pred novo sezono z dvema vrhuncema, novoletno turnejo in svetovnim prvenstvom, je reprezentanca opravila nekaj priprav v Italiji ter na Rogli in v Planici. "Treningi so večinoma potekali v lokalnih okoljih reprezentantov. Rezultati testov so bili dobri, to moramo prenesti na treninge. Snežnih še nismo imeli razen v tunelu v Planici," je pojasnil Gostinčar.

V začetku novembra bodo odšli na prve priprave na sneg. "Ker ne bodo vsi odpotovali na prvo tekmo nove sezone svetovnega pokala, bomo imeli za ta prvi del še prilagojen program za posameznike. Po testih sodeč lahko naredijo najboljše izide doslej in upam, da se bo to pokazalo na tekmah," je zaključil Gostinčar.

Sezona svetovnega pokala v smučarskih tekih se bo začela 27. novembra v Ruki.

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