Menjavana čelu tekačev: Gostinčar namesto Hattestada

Luka Gostinčar FOTO: SZS

"Mislim, da so tekmovalke in tekmovalci dobro sprejeli zamenjavo na čelu. Naredili smo spremembe tako v treningu kot tudi pri pristopu do športnikov. Želimo samo, da so člani reprezentance zadovoljni, predvsem pa da dobro delamo in da bo to prineslo dobre izide," je izpostavil Luka Gostinčar. Živi v Mengšu, kamor se je nedavno preselil s partnerico, prej je stanoval v Dolu, kjer je desetletje in pol treniral tek na smučeh. Nato je bil pet let serviser, na koncu tudi v svetovnem pokalu. Kot trener je osem let deloval v domačem klubu.

"Svoje organizacijsko delo sem začel v domačem klubu v Dolu, tam sem imel stike tudi slovenskimi mladinci in bil pomočnik trenerja v njihovi reprezentanci v prejšnji zimi. Jasno je, da je pred mano veliko večja odgovornost, pričakujejo se tudi rezultati. Zavedam se, da mora biti prva članska reprezentanca zgled mlajšim," je dejal novi prvi slovenski trener. Servis smuči z mešanico slovenskih in tujih strokovnjakov ga ne skrbi, saj je bil že prej dolgo vpet v ta proces. "Iskali smo ljudi, ki radi delajo in imajo vizijo. Dobro sodelujemo, se poznamo že od prej tudi z drugim osebjem na čelu z vodjem panoge Ivanom Hudačem."

Ivan Hudač FOTO: Damjan Žibert

Slovenska tekaška reprezentanca si je od letošnjih OI v Italiji obetala več uspeha, pa tudi v svetovnem pokalu je bilo tako. V moškem delu ekipe to predvsem velja za sprinterske tekme, Miha Šimenc je na 31. mestu na OI sicer za las zgrešil izločilne boje. V ženskem si je na razdalji več obetala Anja Mandeljc, ki jo je tik pred igrami zdelala bolezen. Oba sta v ekipi tudi za naslednjo sezono. "Imamo nekaj težav s poškodbo. Miha Ličef se že počasi vrača, Anže Gros bo imel daljše okrevanje zaradi pretresa možganov. Bil je sam na treningu in se mu je naprava za soročno dviganje uteži snela in padla nanj."