Mercator podelil smučarsko opremo 22 skakalnim klubom

Skakalno opremo, ki jo bodo klubi lahko uporabljali za naslednje generacije novih slovenskih orlov, je predstavnikom smučarsko skakalnih klubov izročil predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić in ob tem poudaril, da je vlaganje v lokalno okolje in predvsem v mlade športnike dolgoročna zaveza Mercatorja, saj lahko samo z odličnim delom v klubih zagotovimo razvoj in prihodnost skakalnega športa v Sloveniji. "Predpogoj za odlično delo v klubih pa je tudi oprema, ki bo klubom služila več sezon. Zato Mercator ne podpira le slovenske A smučarske reprezentance, temveč kot posebnost glede na druge pokrovitelje, neposredno podpira skakalne klube po vsej Sloveniji."

Mercator je vse skakalne klube v Sloveniji pozval, naj sporočijo, kakšne so njihove potrebe po opremi, in odzvali so se praktično vsi klubi, večinoma iz majhnih lokalnih skupnostih po Sloveniji. Skakalna oprema je različnih velikosti, primerna starostnim skupinam otrok, ki sanjajo o tem, da bodo nekoč podirali rekorde v Planici. Smuči, ki jih je skakalnim klubom daroval Mercator, je izdelalo slovensko podjetje Slatnar, smučarski klubi, ki so bili Mercatorjeve podpore zelo veseli, saj so pomembna spodbuda in možnost za nadaljnje delovanje skakalnih klubov, pa bodo prepotrebno opremo uporabili za delo v klubu z mladimi skakalnimi upi.