Mešana ekipna tekma priložnost za novo slovensko medaljo

Prehod na veliko skakalnico za slovensko vrsto ne bi smel predstavljati težav. Selitev na večjo napravo za tekmo mešanih ekip na SP so v slovenski vrsti pozdravili že pred sezono, tudi vsi reprezentanti na čelu z novopečeno svetovno prvakinjo s srednje naprave Niko Prevc v en glas zatrjujejo, da raje skačejo na velikih napravah.

Na vseh treh tekmah mešanih ekip to sezono v svetovnem pokalu so mesta na odru za zmagovalce zasedle iste reprezentance, menjale so le mesta. Po zmagi Nemčije v Lillehammerju in Norveške v Willingenu, kjer so Slovenci po diskvalifikaciji Timija Zajca ostali brez boja za kolajne, je v Lake Placidu še drugič slavila Nemčija, ki tudi na SP velja za favoritinjo.