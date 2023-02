Mešana štafeta brez Faka in Lampičeve

V Oberhofu je vse nared za začetek svetovnega prvenstva v biatlonu. Prvi se bodo za medalje pomerili biatlonci in biatlonke v mešani štafeti. "Počutje je boljše iz dneva v dan, danes je v načrtu prvi pravi hitri trening in nato jutri potovanje na prvenstvo. Z ekipo smo se odločili, da danes naredim prvi tak trening, da obremenim telo, ker v sredo potujem in je zame nek lažji dan. V četrtek ponovim še en zahteven trening in nato bomo videli, če sem glede na okoliščine pripravljen na start v soboto na sprinterski preizkušnji. Nikoli se ni enostavno hitro vrniti po bolezni, ampak delam vse, kar je v moji moči, da se čim hitreje spravim na neko raven. Kakšna bo, težko napovem. A glede na okoliščine, da sem v nedeljo teden nazaj zbolel z gripo in sem v petek naredil že prvi trening, sklepam, da telo hitro okreva in se dobro bori. Upam, da bo vse v redu že za prvo tekmo," je bil izčrpen za uradno spletno stran SZS Jakov Fak.