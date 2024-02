Mešana štafetna tekma Franciji, Slovenija 18.

Jakov Fak je na preizkušnjo v mešani štafeti prišel z dobro popotnico s tekme na 20 kilometrov, kjer je bil deveti, kar je doslej najvišja slovenska uvrstitev na tem SP. Klemenčič pa je bila sicer najboljša slovenska tekmovalka na 15-kilometrski preizkušnji, a s 45. mestom ostala brez nastopa na zasledovalni tekmi. A danes sta imela oba precej težav na strelišču, še posebej Polona Klemenčič v svoji prvi izmeni, ko je imela veliko poprav in morala dvakrat tudi v kazenski krog. Fak je sicer začel slovenske nastope z ničlo in predal kot deseti, a je nato v svoji prvi izmeni Klemenčič nato s tremi zgrešenimi streli in kazenskim krogom že zapravila možnosti za kaj več. Podobno je bilo tudi po drugem strelskem nastopu, predala je na 22. mestu.

V drugi polovici slovenska biatlonca nato nista mogla več bistveno izboljšati uvrstitve, čeprav sta imela na strelišču bolj mirne roke in nista več delala toliko napak. A Fak se je do zadnje predaje lahko boril le še za 19. mesto, Klemenčič pa je ob natančnejšem streljanju v drugih dveh nastopih na koncu še prehitela Bolgarijo in Romunijo, a z zaostankom 3:05,4 (2+9) slovenska tekmovalca nista mogla priti višje kot do 18. mesta.