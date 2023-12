Meta Hrovat bo (najverjetneje) izpustila nastop na domači Zlati lisici

Meta Hrovat je konec oktobra 2022 sporočila, da končuje tekmovalno kariero. Po koncu pretekle sezone je odločitev o upokojitvi preklicala in napovedala, da se vrača v žensko smučarsko reprezentanco. Stanje smučarke pa še ni tako dobro, da bi se lahko vrnila na treninge na snegu. Že dlje časa jo namreč mučijo težave s hrbtom.

"Zaenkrat je njeno stanje nespremenjeno," je na današnjem spletnem medijskem druženju dejal tiskovni predstavnik pri Smučarski zvezi Slovenije Tomi Trbovc. "Ko bomo izvedeli, da je pripravljena za to, da trenira, bomo obvestili javnost," je še dejal. Za nastop Hrovatove na Zlati lisici je po mnenju Trbovca malo verjetnosti oziroma skoraj nič. Na progi Podkoren bosta 6. in 7. januarja tekmi v veleslalomu in slalomu za točke svetovnega pokala alpskih smučark.