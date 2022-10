Meta Hrovat pod vprašajem za začetek smučarske sezone

Težave s kolenom so posledica grdega padca 6. marca v finalu veleslaloma v Lenzerheideju. Operativnega posega ni imela, kljub petmesečnemu premoru pa so se bolečine ponovile.

"Ne moremo veliko planirati, gremo iz dneva v dan in poskušamo iztržiti največ, kar lahko, in pri tem ne preobremeniti kolena," je še dodal.

"Po vrnitvi iz Ushuaije je prvič delala kondicijo, tako kot si je želela. Potem pa se je po dveh dneh lažjega treninga v Saas Feeju koleno vnelo in smo že spet bili na začetku. Tudi po dveh dneh premora ni šlo," je opisal Šteharnik.

"Če bo pripravljena za Sölden, bo, če pa ne, pač ne bo. Bo pa ves čas z ekipo na treningih. Ne silimo je, da mora nastopiti v Söldnu. Vse, kar smo do zdaj naredili, ko smo skrbeli za njeno koleno, bi lahko šlo zaradi ene tekme v nič."

Na južnotirolskem ledeniku Schnalstal so tudi Andreja Slokar, Ana Bucik in Dvornik, ki bodo zanesljivo nastopile v Söldnu. Že prej si je Tina Robnik pri padcu na treningu v Saas Feeju zlomila desno koleno. Po najbolj optimističnem scenariju bi lahko Lučanka že okoli novega leta začela trenirati in kasneje tudi tekmovati.

"Upajmo, da bo s kolenom bolje in da bo lahko Meta normalno tekmovala," pa je dejal glavni trener ženske ekipe za tehnični disciplini Sergej Poljšak, ki je tudi pojasnil, da jim je med pripravami v Argentini nekaj zapletov povzročil novi koronavirus.

Slokar, Bucik in Robnik so v Argentini staknile okužbo s covidom-19. "Neja in Meta covida nista imeli, tudi pri drugih ni šlo za hudo obliko, so obležale za dan, dva. Dva dneva sem tudi sam obležal zaradi covida," je še dejal Poljšak.