Meta Hrovat stopničke zgrešila za pičle štiri stotinke

Meta Hrovat ne pozna počitka. Le nekaj dni po vrnitvi iz ZDA je že nastopila na slalomu za evropski pokal, s čimer si želi pridobiti še več samozavesti v tej disciplini in izboljšati startno številko za svetovni pokal. Prvi dan v Pass Thurnu je opravila z odliko, sa je postavila četrti čas med vsemi tekmovalkami. Hrovatova je nastopila s startno številko 34 in je postavila 10. čas prve vožnje. Za vodilno Nemko Emmo Aicher si je privozila +1,10 zaostanka. Kranjskogorčanka je še bolj odločno nastopila na drugi progi, ko je postavila drugi čas druge vožnje in napredovala vse do četrtega mesta. Oder za zmagovalke je zgrešila zgolj za štiri stotinke sekunde. Prepričljivo najboljša med vsemi je bila tudi na koncu Nemka Aicher. Le pet stotink je ločilo tudi Anjo Oplotnik, da bi se s številko 71 uvrstila med najboljših 30 po prvi vožnji in bi si tako priborila odlično izhodišče za drugi nastop. Žal je zaostanek +2,10 na koncu zadoščal za 33. mesto po prvi vožnji, na koncu pa je zasedla 36. mesto. Pika Dvornik je dosegla 64. čas, Nika Tomšič pa je storila napako in odstopila.

Na tekmah za evropski pokal se merijo tudi moški, ki so v Zinalu tekmovali v veleslalomu. Slovenska predstavnika Rok Ažnoh in Aljaž Dvornik nista uspela priti do točk. Ažnoh je naredil napako in odstopil, Dvornik pa je dosegel 74. čas tekmovanja. Do zmage je z visoko številko 38 in predvsem odlično drugo vožnjo prišel Američan Brian Mclaughlin.