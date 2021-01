Meta Hrovat v igri za stopničke v domačem Podkorenu

Meta Hrovat iz Podkorena je bila v soboto z devetim mestom najboljša Slovenka. Danes je nosila startno številko 14. Domačinka, ki se je lani na veleslalomski tekmi v Kranjski Gori zavihtela na tretje mesto, se je zelo pogumno lotila zahtevne in ledene strmine. Hitra je bila že v zgornjem delu, to hitrost pa je znala prenesti tudi v ciljno strmino (+0,13; +0,25; +0,52) in z zaostankom manj kot ene sekunde zaostala zgolj za najhitrejšimi tremi. Tri desetinke sekunde je na drugem mestu zaostala zmagovalka sobotne preizkušnje Italijanka Marta Bassino . Še 14 stotink sekunde dlje se je na progi zadržala Švicarka Michelle Gisin , v soboto tretja. Po nastopu Hrovatove se je spremenila razvrstitev v prvi peterici. Najboljša slovenska veleslalomistka je za natančno deset stotink sekunde prehitela Francozinjo Tesso Worley , ki je na prvem od dveh veleslalomov na 57. Zlati lisici v Kranjski Gori zaostala zgolj za zmagovalko Bassinovo. Zaostanek Hrovatove za tretjim mestom znaša 42 stotink sekunde.

"Zagotovo je pomembno, kako pristopiš k tej progi. Je zelo težko, je težek teren, podlaga, treba je biti stoodstoten. Danes sem imela že od starta boljši ritem in se je izkazalo, da je tudi časovno kar ok," je bila zadovoljna Hrovatova. Mikaela Shiffrin je v Kranjski Gori že zmagala. Pred tremi leti je bila najhitrejša na veleslalomu in nato dan pozneje na slalomu. V soboto je prvi veleslalom končala na šestem mestu. Tokratni dvojni veleslalomski spored je priložnost za Bassinovo, da nadaljuje niz zmag. V tej sezoni se je vedno, ko se je uvrstila, zmagala. V finalu drugega veleslaloma letošnje Zlate lisice bodo nastopile štiri Slovenke. Zelo dobro sta se odrezaliNeja Dvornikin Andreja Slokar, ki sta nastopili s startnima številkama 55 in 62. Dvornikova bo še na drugem zaporednem veleslalomu vozila v finalu, potem ko je v soboto s 23. točkami osvojila svoje prve veleslalomske točke v svetovnem pokalu. Za vodilno je zaostala 3,04 sekunde za 18. čas prve vožnje. Slokarjeva je bila celo zadnja tekmovalka na startu in se je z najvišjo startno številko uvrstila v drugo vožnjo. Priborila si je 24. izhodišče (+3,65) za svoj prvi veleslalomski finale v svetovnem pokalu. V soboto je drugo vožnjo zgrešila za 15 stotink.

Po padcuAdriane Jelinkove, ki tekmuje za Nizozemsko, so prvo vožnjo za dobrih 20 minut prekinili. Tekmovalko so z reševalnimi sanmi prepeljali v ciljno areno, kjer jo je že čakalo reševalno vozilo. Obstaja verjetnost, da si je tekmovalka, ko je drsela po zaledeneli podlagi, poškodovala koleno.