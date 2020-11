Michelle Gisin in Petra Vlhova v vodstvu, v drugi vožnji le Ana Bucik

Razlike so manjše kot v soboto. Kar 12 smučark je znotraj ene sekunde. Švicarka Wendy Holdener zaostaja 23 stotink sekunde, povratnica v karavano ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin se je za vodilnima na progi zadržala 37 stotink sekunde za četrti čas.

Na startu ni švedskih tekmovalk z aktualno svetovno podprvakinjo v slalomu Anno Swenn Larsson. Švedinje so v osamitvi, potem ko je bil njihov trener Christian Thoma pozitiven na novi koronavirus.

Shiffrinova, ki ima absolutni rekord po številu slalomskih zmag v svetovnem pokalu, zbrala jih je 43, je po 300 dneh odsotnosti iz karavane v soboto dosegla drugo mesto, s katerim je bila zelo zadovoljna. V soboto so bile tri Slovenke v finalu, na drugem slalomu v Leviju pa bo slovenske barve branila zgolj ena,Ana Bucik. Meta Hrovat je odstopila, Neja Dvornik je bila prepočasna za finale. Prvi slovenski nastop je bil pri številki 20. Hrovatovi se je znova pripetila napaka, po drugem merjenju vmesnega časa, je zdrsnila na strmini, padla na bok in odstopila. To je njena že druga zaporedna ničla, potem ko je odstopila v soboto v finalni vožnji. Veliko bolj je lahko zadovoljna z veleslalomsko formo. V Söldnu je bila najboljša Slovenka na šestem mestu.

Za najboljši slovenski slalomski dosežek v soboto je poskrbela Ana Bucik s 16. mestom. Novogoričanki se obeta nova uvrstitev v točkah. Za vodilnima je zaostala 1,11 sekunde za mesto v prvi petnajsterici. Za manjšo senzacijo je poskrbela finska tekmovalka s številko 63 Rosa Pohjolainen (+1,03), ki se je zavihtela na 14. mesto. Neja Dvornik je svoje prve točke v svetovnem pokalu osvojila v soboto z 28. mestom. A na drugem slalomu ne bo ponovila svojega dosežka. Njen zaostanek 2,19 sekunde (39.) je bil prevelik za nov finale. Druga vožnja pod reflektorji v Božičkovi deželi na območju polarnega kroga se bo začela ob 13.15. V drugi vožnji bo nastopila tudi Američanka slovenskih korenin Lila Lapanja, ki si je finale priborila z 22. časom (+1,54).

Za razliko od veleslalomske premiere v Söldnu so finske zdravstvene oblasti v Leviju dovolile prihod na tekmo omejenemu številu gledalcev in navijačev. Ker leži Levi globoko v Božičkovi deželi, na območju polarnega kroga, slalomski preizkušnji potekata pod žarometi.