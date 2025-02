Miha Hrobat ne skriva cilja, v Saalbachu meri na kolajno

V Saalbach je prišel kot tretji smukač zime, pred njim sta v smukaškem seštevku zgolj Švicarja Marco Odermatt in Franjo von Allmen . Kranjčan je v tej zimi v smukaški formi življenja, prvič se je zavihtel na stopničke med elito, tretji je bil na smuku v Beaver Creeku in v Wengnu, smuk v Kitzbühelu je končal na petem mestu.

Miha Hrobat po odličnem decembrskem in januarskem delu sezone svetovnega pokala ne skriva cilja na zadnjem velikem tekmovanju v alpskem smučanju pred zimskimi olimpijskimi igrami čez eno leto v Cortini d'Ampezzo.

"Imam vrhunske rezultate, povsem pri vrhu, a se bom držal plana iz letožnje sezono, da bom osredotočen na svoje smučanje. Letos je bilo tako, da ko sem pokazal svoje najboljše smučanje, je bilo dovolj za visoka mesta in tega se bom zadržal. Zame je dobra stvar, da sem trenutno najboljši ne Švicar, a tudi v Kitzbühlu je zmagal Kanadčan in svetovni vrh sestavlja širok vrh fantov. Biti tretji v skupnem seštevku ni pritisk, bolj si to vzamem v čast," je dejal Hrobat.