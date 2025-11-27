Svetli način
Zimski športi

Miha Hrobat sezono odprl s 13. mestom

Vail, 27. 11. 2025 21.37 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Marco Odermatt je pričakovano zmagal na superveleslalomu v Copper Mountainu, s katerim se je sezona svetovnega pokala alpskih smučarjev začela tudi v hitrih disciplinah. Švicar je za 47. zmago in karierne 90. stopničke za osem stotink ugnal Avstrijca Vincenta Kriechmayrja. Najboljši Slovenec Miha Hrobat je tekmovalno sezono odprl s 13. mestom.

Marco Odermatt se je zavihtel pred avstrijsko falango, za Vincentom Kriechmayrjem sta se na tretje in četrto mesto zvrstila Raphael Haaser (+0,13) in Stefan Babinsky (+0,39).

Superveleslalomski seštevek je četrto sezono po vrsti pripadel Odermattu, ki mu odlično gre tudi v novi sezoni. Zmagal je na uvodnem veleslalomu v Söldnu, formo pa je prenesel tudi čez lužo, kjer je zablestel tudi na uvodnem dejanju sezone v hitrih disciplinah.

Osemindvajsetletni Švicar je zmagal tudi na prvem superveleslalomu minule sezone v Beaver Creeku. Svetovni prvak v disciplini je dosegel karierno 16. zmago na tekmah v superveleslalomu v svetovnem pokalu.

Nastopili so trije Slovenci. Tekmovalci z višjimi startnimi številkami so imeli boljše razmere, saj je posijalo sonce. Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh priložnosti nista izkoristila. Ažnoh je zaostal 1,77 sekunde za 40. mesto, Naraločnik 2,05 sekunde za 45. mesto, kar je bilo preveč za trideseterico in točke. Zaostanek Mihe Hrobata je znašal 91 stotink sekunde.

Marco Odermatt
Marco Odermatt FOTO: AP

Letos razmere za trening na tem smučišču v Koloradu v ZDA niso bile idealne. Kljub temu, da gre za nadmorske višine nad 3000 metrov, so se organizatorji soočali s pomanjkanjem naravnega snega, Slovenci pa so lahko trenirali le v zgornjem delu. To se je videlo tudi na progi.

Prva tekma je zato predstavljala veliko neznanko. Čeprav je progo postavil slovenski trener Aleš Brezavšček, se Hrobat ni v celoti sprostil. V zgornjem delu, sploh po prvem merjenju časa, je bil še konkurenčen za deseterico, ob prihodu v cilj pa je bil 12. Nato je izgubil mesto, ko ga je prehitel Norvežan Atle Lie McGrath.

Še najbolj je bilo to vidno pri vožnji Naraločnika, ki je ob prvem merjenju časa zaostajal zgolj stotinko sekunde, a nato iz zavoja v zavoj izgubljal čas.

Hrobatova disciplina je smuk. Tega bo konec prihodnjega tedna gostil bližnji Beaver Creek, kjer imajo prav tako težave s snegom in razmišljajo, da bi izpeljali samo enega, namesto sprva načrtovanih dveh.

Kranjčan je bil lani najboljši Slovenec na tekmah v hitrih disciplinah v ZDA. Pred enim letom se je na smuku v Beaver Creeku s tretjim mestom prvič prebil na stopničke v svetovnem pokalu sezono pa končal kot četrti najboljši smukač.

V minuli zimi je bil z 18. mestom v seštevku discipline najboljši Slovenec tudi na tekmah v superveleslalomu v svetovnem pokalu. Slovenci so imeli največ razloga za veselje v tej disciplini v Kvitfjelu, ko je bil Hrobat tretji.

Na tekmovalne proge se je vrnil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je bil odsoten vse od hudega padca januarja 2024. Olimpijski podprvak v kombinaciji iz Pekinga 2022, zmagovalec 21 tekem v svetovnem pokalu, je zaostal 1,25 sekunde in zasedel 24. mesto.

Petkov spored v Copper Mountainu bo v znamenju moškega veleslaloma, ko bo za Slovenijo nastopil Žan Kranjec. V soboto bo na tem prizorišču sledil ženski veleslalom z Ano Bucik Jogan ter nato še nedeljski ženski slalom, na katerem bo ob Bucik Jogan nastopila še Lila Lapanja.

