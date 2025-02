Miha Šimenc zelo dober v Falunu

Veseli ga, da je dosegel dober izid ob najbolj pomembnem času. Boljši to zimo je bil le v začetku decembra v Lillehammerju, kjer je bil v sprintu v prosti tehniki osmi. "Zdaj nas do svetovnega prvenstva čakata še dve tekmi, nato nekaj treninga in nato tekme v Trondheimu. Tam lahko pričakujemo popoln napad, vidim, da sem v dobri formi in videli bomo, kam nas bo to poneslo," je dodal Šimec.

V kvalifikacijah je bil 14., v peti četrtfinalni skupini je nato zasedel drugo mesto ter se neposredno uvrstil v polfinale. Šimenc je ostal brez boja za vrh na zadnjem, šestem mestu v skupini, z 11,52 sekunde zaostanka za Pettrom Northugom.

Zmagal je njegov rojak Klaebo, tudi na drugem in tretjem mestu sta bila Norvežana, Erik Valnes je zaostal 1,31 sekunde, 2,52 pa Oskar Opstad Vike. Četrti je bil Francoz Jules Chappas.