Mikaela Shiffrin bo izpustila tekme v Lake Louisu

Kot je poročal Eurosport, se bo Američanka Mikaela Shiffrin posvetila pripravam na nadaljevanje sezone v tehničnih disciplinah, veleslalomu in slalomu, ki bosta na sporedu 10. in 11. decembra na italijanskem smučišču Sestriere. Predstavnik Shiffrinove je v torek za NBC Sports povedal, da se je šampionka že pred začetkom sezone odločila, da ne bo tekmovala v Lake Louisu in bo namesto tega dala prednost treningom slaloma in veleslaloma. Sedemindvajsetletnica je sezono začela z dvema slalomskima zmagama v Leviju na Finskem. A je za njo naporen konec tedna v domačem Killingtonu, kjer je bila v soboto na veleslalomu 13., v nedeljo pa na slalomu peta.

Lastnica zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala v minuli zimi vodi v seštevku po štirih izpeljanih tekmah z 265 točkami, druga je Švicarka Wendy Holdener z 240 točkami, Slovakinja Petra Vlhova je tretja z 220 točkami.

Ameriška smučarka je v karieri zbrala 76 zmag v svetovnem pokalu, za rojakinjo Lindsey Vonn, ki je na vrhu ženske lestvice po številu zmag v svetovnem pokalu, zaostaja za šest zmag, za skupnim rekordom Šveda Ingemarja Stenmarka pa deset zmag.