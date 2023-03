Mikaela Shiffrin na pol poti do 88. zmage

Ameriški šampionki Mikaeli Shiffrin, ki meri na 14. zmago v iztekajoči se sezoni svetovnega pokala, sedmo veleslalomsko, sta se najbolj približali Kanadčanka Valerie Grenier in Italijanka Marta Bassino. Grenierjeva je zaostala 62 stotink sekunde, Bassinova je bila stotinko počasnejša. Razlike so majhne. Zaostanek Poljakinje Maryne Gasienice-Daniel na četrtem mestu znaša 65 stotink sekunde. Shiffrinova si je že predčasno zagotovila zmago v veleslalomskem seštevku, ob tem bo sezono danes končala z velikim kristalnim globusom za skupno zmago in malim slalomskim globusom.

Odvija pa se zanimiv peteroboj za drugo mesto v veleslalomskem seštevku. Po odstopih Slovakinje Petre Vlhove, Italijanke Federice Brignone in Švedinje Sare Hector sta v njem ostali Bassinova in Lara Gut-Behrami. Švicarka ima za zdaj v tem obračunu kot šesta po prvi vožnji slabše izhodišče kot Bassinova. A je Gut-Behramijeva po odstopu Vlhove in Brignonejeve osvojila drugo mesto v skupnem seštevku sezone.