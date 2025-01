Mikaela Shiffrin odločna, da bo še v tej sezoni lovila stotico

Mikaela Shiffrin se je poškodovala konec novembra na veleslalomu v domačem Killingtonu. Sprva manj nevaren padec na ciljni ravnini je imel za posledico vbodno rano na desni strani trebuha in hudo mišično travmo. Ker zdravljenje ni potekalo po načrtih, je morala 29-letna smučarka decembra na operacijo, kjer so ji odstranili nabrano tekočino in zdravili tudi poškodovano mišico. Zdravstveni zapleti so tudi pri smučarki poskrbeli za precej pesimizma, a se je hitro pobrala in že dela na vrnitvi v elito. Morda ji uspe celo vrnitev na februarsko svetovno prvenstvo v avstrijskem Saalbachu.