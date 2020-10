Shiffrin: Razmišljala sem, da bi prenehala, a oče si tega ne bi želel

Čez dober teden se bo v avstrijskem Söldnu začela nova sezona svetovnega pokala alpskih smučark in smučarjev. Na startu veleslaloma naj bi se pojavila tudi ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, ki je v zadnjih tednih oziroma mesecih razmišljala o naslednjem koraku v karieri. Pri vsega 25 letih je Koloradčanko vsaj za trenutek prešinila tudi misel o slovesu od karavane, potem ko je na začetku februarja v tragični nesreči življenje izgubil njen oče Jeff.

Shiffrinova vse od tedaj ni nastopala, sezona pa se je zaradi pandemije novega koronavirusa tudi predčasno zaključila. A zdaj je smučarka po poročanju Ski Chronopripravljena na povratek, s čimer se želi pokloniti svojemu očetu, v spomin na katerega je tudi ustanovila poseben sklad za pomoč mladim športnikom.

Kako dolgo še?

"Razmišljala sem o tem, da bi prenehala s smučanjem. A tega ne dajte v naslov!" je zbranim medijem povedala Shiffrinova. "Nikoli nisem resno razmišljala o tem, da bi prenehala, a mi je šinilo v glavo. Leta in leta sem bila ločena od moje družine. Razmišljala sem o vsem tistem času, ki ga nisem preživela z mojim očetom ... Več mesecev ne bom videla mojega brata. Moja mama je z mano v karavani, če ne bi bila, potem me ne bi bilo tukaj. A moj oče ne bi želel, da bi prenehala, to vem. Samo sprašujem se, kako dolgo bo še vredno početi to?"

O novem skladu z uradnim imenom Jeff Shifrin Athlete Resiliency Fund pa je dvakratna olimpijska prvakinja dodala: "Sredstva bodo mladim športnikom pomagala pri financiranju njihovih sezon v teh težkih razmerah, a tudi njihovo pot do olimpijskih iger. Moj oče je ljubil smučanje, želel je čim bolj pomagati tem mladim smučarjem."

Shiffrinova je zadnjič nastopila 26. januarja v Banskem: na bolgarskih strminah je v smuku zasedla prvo in četrto mesto, nato pa se od prizorišča poslovila s prvim mestom na superveleslalomu. Trikratna osvajalka velikega kristalnega globusa je bila do tedaj vodilna v skupnem seštevku (1225 točk), a jo je do predčasnega konca sezone uspela prehiteti Italijanka Federica Brignone (1378). Druga je bila Shiffrinova v slalomskem seštevku, kjer je slavila Slovakinja Petra Vlhova, tretja v seštevku veleslaloma, kjer je prvo mesto zasedla Brignonejeva, in peta v smukaškem seštevku, kjer je mali kristalni globus osvojila Švicarka Corinne Suter.