Mikaela Shiffrin se po poškodbi vrača na snežne strmine

Američanka bo tako tudi v nadaljevanju sezone napadala jubilejno in rekordno 100. zmago v svetovnem pokalu. Tekma v Franciji bo tudi test njene pripravljenosti pred februarskim svetovnim prvenstvom alpskih smučarjev v avstrijskem Saalbachu. "Courchevel 30/01 ... Kmalu se vidimo," je Mikaela Shiffrin zapisala na Instagramu, pred tem pa za NBC razkrila, da se bo kmalu odpravila na pot v Evropo.

Novembrski padec v Killingtonu na ciljni ravnini je sprva deloval manj nevarno, kasneje pa se je izkazalo, da ima ameriška smučarka vbodno rano na desni strani trebuha in hudo mišično travmo. Ker zdravljenje ni potekalo po načrtih, je morala smučarka, ki bo marca dopolnila 30 let, decembra na operacijo, kjer so ji odstranili nabrano tekočino in zdravili tudi poškodovano mišico.