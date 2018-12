Mikaela Shiffrin v paniki želela skočiti z 12 metrov višine, zaustavila sta jo trenerja

Ameriška smučarska superzvezdnica Mikaela Shiffrin je z zmago na superveleslalomski preizkušnji svetovnega pokala v Lake Louisu, postala sedma alpska smučarka v vsej zgodovini z zmagami v petih disciplinah (slalom, veleslalom, alpska kombinacija, paralelni veleslalom, superveleslalom) svetovnega pokala. V tem elitnem klubu so tudiLindsey Vonn,Janica Kostelić, Anja Pärson, Pernilla Wiberg, Petra Kronberger in Tina Maze. Prav Shiffrinova bi lahko z zmago na smukaški preizkušnji postala tekmovalka z zmago v šestih različnih disciplinah, s čimer bi postala unikat svetovnega pokala.

In neustrašnosti ji očitno ne manjka, tako, da bi se lahko to zgodilo zelo kmalu. Neverjetno zgodbo oz. pomislek za nekaj drznega, je novinarju švicarskega Blicka pripovedoval smučarski učiteljAndrea Pedrazzetti. 26-letnik se je namreč peljal na sedežnici v družbi Američanke, njene mame Eileen in prijatelja, ko se je naprava zaustavila. Zvezdnica svetovnega pokala je bila nekoliko jezna, zaradi tega, med čakanjem pa pomislila na dogodke iz Gruzije, ko je naenkrat žicnica začela delovati izjemno hitro, tako zelo, da se turisti niso uspeli odpraviti varno z nje.