Shiffrinova: Mazejeva mi je svetovala, naj ne posegam po rekordu

Smučarski proizvajalec Atomic je v četrtek pripravil medijski dan, kjer je zbral svoje smučarje, med katerimi sta bila tudi dva Slovenca, in sicer Klemen Kosi in Miha Hrobat. Največ pozornosti so sicer poželi zvezdniki, kot so Marcel Hirscher, Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia in Ester Ledecka.

"Spomnim se, ko je Tina Maze postavila rekord in si rekla ’Ne morem. To je nemogoče.’ Na koncu sezone mi je nato dejala: 'Ne počni tega, saj bo to ubilo tvojo motivacijo in strast do športa,'" je našemu novinarju v Altenmarktu zaupala Mikaela Shiffrin.

