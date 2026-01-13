Naslovnica
Zimski športi

Spodbudno v Flachauu: Ana Bucik Jogan med petnajst, Nika Tomšič prvič do točk

Flachau, 13. 01. 2026 21.32 pred 33 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Slalom na 60. Zlati lisici

Američanka Mikaela Shiffrin je zmagovalka nočnega slaloma pod žarometi za svetovni pokal alpskih smučark v Flachauu v Avstriji. V finale sta se se uvrstili dve Slovenki. Ana Bucik Jogan je osvojila 15. mesto (+3,70), Nika Tomšič je s 23. mestom (+4,81) vpisala karierni preboj, osvojila je svoje prve točke v konkurenci svetovnega pokala.

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan
FOTO: Luka Kotnik

Mikaela Shiffrin je vodila že po prvi vožnji drugega slaloma v letu 2026. V finalu pa dodala za novo šampionsko predstavo, ki jo je popeljala do 107. karierne zmage in 70. zmage v slalomu. To so bile njene že 164. stopničke v konkurenci svetovnega pokala, 96. na tekmah v slalomu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vrhu uvrščenih po prvi vožnji sta bili dve Američanki. Paula Moltzan je na drugem mestu zaostajala 19 stotink sekunde, domačinka iz Avstrije Katharina Truppe je bila tretja z zaostankom 35 stotink sekunde. In takšna razvrstitev se je ohranila tudi po finalu. Moltzan je bila na koncu druga (+0,41), Truppe pa tretja (+0,65).

Specialistke za tehnični disciplini so že takoj po novem letu tekmovale v Kranjski Gori, kjer je navdušila Camille Rast. Švicarka je pokazala mojstrske štiri nastope na vrhunsko pripravljeni progi na eni najtežjih strmin ženskega tekmovalnega sporeda.

Preberi še 'Cilj? Obrniti rezultatsko krivuljo navzgor!'

Najprej je slavila na veleslalomu, nato je dobila še slalom. Zmaga je bila spektakularna, saj je ugnala kraljico slaloma. Shiffrin je tako pod Vitrancem prekinila niz zmag v tej disciplini, ko je bila v letu 2025 na šestih slalomih zapovrstjo nepremagana. Američanka je Švicarki vrgla rokavico na terenu, kjer je Rast lani zmagala. Tokrat je bila Švicarka četrta.

V finale sta se se uvrstili dve Slovenki. Ana Bucik Jogan je napredovala z 18. časom (+2,82), Nika Tomšič je prvo vožnjo končala na 26. mestu (+3,48). Mariborčanka se je prvič med elito uvrstila v finale.

Najbolj vesela je bila 25-letna Mariborčanka Nika Tomšič, ki se je na svojem 20. startu v svetovnem pokalu, 15. na tekmah v slalomu med elito prvič uvrstila v drugo vožnjo in za nagrado osvojila svoje prve točke za svetovni pokal.

Caterina Sinigoi
Caterina Sinigoi
FOTO: Luka Kotnik

Na startu prve vožnje so bile štiri Slovenke. Caterina Sinigoi je bila z zaostankom 5,45 sekunde prepočasna za še eno vožnjo. Zasedla je 43. mesto od 45 smučark, ki so presmučale progo od starta do cilja. Četrta Slovenka Lila Lapanja je odstopila že po prvem odseku.

Specialistke za tehnični disciplini naslednja preizkušnja čaka 20. januarja z veleslalomom na Kronplatzu (Plan de Corones) v Italiji.

smučanje slalom

Na Japonskem priložnost za Žigo Jančarja

bibaleze
