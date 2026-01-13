Spodbudno v Flachauu: Ana Bucik Jogan med petnajst, Nika Tomšič prvič do točk

Ana Bucik Jogan FOTO: Luka Kotnik

Mikaela Shiffrin je vodila že po prvi vožnji drugega slaloma v letu 2026. V finalu pa dodala za novo šampionsko predstavo, ki jo je popeljala do 107. karierne zmage in 70. zmage v slalomu. To so bile njene že 164. stopničke v konkurenci svetovnega pokala, 96. na tekmah v slalomu.

Na vrhu uvrščenih po prvi vožnji sta bili dve Američanki. Paula Moltzan je na drugem mestu zaostajala 19 stotink sekunde, domačinka iz Avstrije Katharina Truppe je bila tretja z zaostankom 35 stotink sekunde. In takšna razvrstitev se je ohranila tudi po finalu. Moltzan je bila na koncu druga (+0,41), Truppe pa tretja (+0,65). Specialistke za tehnični disciplini so že takoj po novem letu tekmovale v Kranjski Gori, kjer je navdušila Camille Rast. Švicarka je pokazala mojstrske štiri nastope na vrhunsko pripravljeni progi na eni najtežjih strmin ženskega tekmovalnega sporeda.

Najprej je slavila na veleslalomu, nato je dobila še slalom. Zmaga je bila spektakularna, saj je ugnala kraljico slaloma. Shiffrin je tako pod Vitrancem prekinila niz zmag v tej disciplini, ko je bila v letu 2025 na šestih slalomih zapovrstjo nepremagana. Američanka je Švicarki vrgla rokavico na terenu, kjer je Rast lani zmagala. Tokrat je bila Švicarka četrta. V finale sta se se uvrstili dve Slovenki. Ana Bucik Jogan je napredovala z 18. časom (+2,82), Nika Tomšič je prvo vožnjo končala na 26. mestu (+3,48). Mariborčanka se je prvič med elito uvrstila v finale. Najbolj vesela je bila 25-letna Mariborčanka Nika Tomšič, ki se je na svojem 20. startu v svetovnem pokalu, 15. na tekmah v slalomu med elito prvič uvrstila v drugo vožnjo in za nagrado osvojila svoje prve točke za svetovni pokal.

Caterina Sinigoi FOTO: Luka Kotnik