Mikaeli Shiffrin je umrl oče

"Naša gora, naš ocean, naš sončni vzhod, naše srce, naša duša, naše vse," je med drugim o očrtu zapisala 24-letna dvakratna olimpijska prvakinja Mikaela Shiffrin in dodala, da ga bodo vsi pogrešali. Jeff Shiffrin, po poklicu anestezist, je skupaj s soprogo Eileen več let močno podpiral vzpon svoje hčerke v svetovnem pokalu alpskega smučanja. O razlogu za smrt 65-letnega Jeffea zaenkrat še ni novic. Spletna stran skiracing poroča, da naj bi se 65-letnik ponesrečil na domu v Edwardsu (Colorado). Odpeljali so ga na v bolnišnico v Denver, kjer se je tudi zbrala celotna družina: žena Eileen, hči Mikala in sin Taylor.

Mikaela Shiffrin si je v svetovnem pokalu že priborila 66 zmag in je na dobri poti, da po 40 letih zruši "večni" rekord slovitega Šveda Ingemarja Stenmarka, ki se je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v belem cirkusu zavihtel 86-krat.