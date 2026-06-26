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Millerja oprostili obtožb za posedovanje prepovedanih drog

New York, 26. 06. 2026 13.47 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Bode Miller - 1

Ameriški olimpijec in dobitnik zlate olimpijske medalje Bode Miller bo po poročanju medijev rešen obtožb, povezanih s posedovanjem prepovedanih drog. Millerjev odvetnik je za NBC News in ESPN potrdil, da je tožilec, ki vodi primer, "privolil v umik vseh obtožb proti Bodeju Millerju".

Oseminštiridesetletni Bode Miller je bil obtožen dveh prekrškov: posedovanja prepovedanih substanc in posedovanja pribora za droge.

TMZ in People sta potrdila Millerjevo aretacijo, ki se je zgodila 6. junija v Idahu. Sodni dokumenti, ki jih je pridobil People, so pokazali, da je bil Miller izpuščen po plačilu varščine v vrednosti 5000 ameriških dolarjev, kasneje pa se je izrekel za nedolžnega v obeh točkah obtožnice.

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V izjavi na svojem Instagram profilu je nekdanji odlični alpski smučar zapisal, da so obtožbe posledica incidenta, v katerega je bil vpleten njegov prijatelj. "Ustavili so me zaradi prehitre vožnje med prestrezanjem drugega vozila na avtocesti v Idahu," je zapisal Miller in dodal: "Moj prijatelj, ki je potoval z mano, je imel pri sebi manjšo količino konoplje in pipo za konopljo, za kar pa nisem vedel. S policistom sva polno sodelovala. Upam, da bodo obtožbe za prekršek po pregledu dejstev ovržene."

Miller je petkratni olimpijec, ki je na zimskih igrah tekmoval med letoma 1998 in 2014. Ima šest olimpijskih medalj, vključno z eno zlato z iger v Vancouvru leta 2010. Na svojih zadnjih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014 je osvojil bron. Miller se je upokojil leta 2017 in velja za najuspešnejšega ameriškega alpskega smučarja v zgodovini.

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