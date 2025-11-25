Mini avstrijsko prvenstvo v kvalifikacijah Faluna, Slovenci s težavami

Karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih se je po uvodnem vikendu v Lillehammerju preselila v švedski Falun, kjer so skakalci že opravili s kvalifikacijami na srednji skakalnici. Najboljši je bil Avstrijec Daniel Tschofenig, medtem ko so imeli Slovenci precej težav. Najboljši med njimi je bil Anže Lanišek z devetim mestom. Poleg Laniška so se na tekmo na manjši napravi uvrstili še trije Slovenci. Medtem pa še naprej rešitve ne najde nekdanji zmagovalec tekem svetovnega pokala Lovro Kos (57.), ki se po ponesrečenem nastopu ni uvrstil na tekmo.