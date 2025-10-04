Mini hokejska revolucija: po vzoru nogometa prihaja pokal narodov

Evropski pokal narodov predstavlja nov format tekmovanja, zasnovan z namenom preoblikovanja reprezentančnih tekem v obdobju klubskih premorov v platformo za medsebojno merjenje moči državnih izbranih vrst, z novim smislom in večjim tekmovalnim značajem. Ta osrednja pobuda strateškega načrta ICE26 Mednarodne hokejske zveza predstavlja pomemben korak naprej v razvoju hokejskega športa po vsej Evropi.

Prva sezona Evropskega pokala narodov bo potekala med običajnimi mednarodnimi odmori v novembru, decembru in februarju. Sedemnajst reprezentanc po celotni Evropi bo tekmovalo v več skupinah s po tremi ali štirimi ekipami. V tekmovanju bodo v začetni fazi sodelovale: Avstrija, Danska, Estonija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Velika Britanija.

Vse tekme se bo mogoče ogledati v neposrednem prenosu na IIHF TV, kar bo navijačem po vsem svetu omogočilo dostop do vrhunskega mednarodnega hokeja zunaj svetovnega prvenstva. "To je velik korak za evropski hokej," je ob trej priložnosti dejal predsednik IIHF Luc Tardif. "Naše članice – nacionalne hokejske organizacije že leta zahtevajo okvir, ki bi reprezentancam v času klubskih premorov prinesel večjo doslednost in namen. Z Evropskim pokalom narodov končno ponujamo izdelek, ki ima potencial za rast igre – tekmovalno in komercialno – po vsej regiji."