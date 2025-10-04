Mini hokejska revolucija: po vzoru nogometa prihaja pokal narodov

Evropski pokal narodov predstavlja nov format tekmovanja, zasnovan z namenom preoblikovanja reprezentančnih tekem v obdobju klubskih premorov v platformo za medsebojno merjenje moči državnih izbranih vrst, z novim smislom in večjim tekmovalnim značajem. Ta osrednja pobuda strateškega načrta ICE26 Mednarodne hokejske zveza predstavlja pomemben korak naprej v razvoju hokejskega športa po vsej Evropi.
Prva sezona Evropskega pokala narodov bo potekala med običajnimi mednarodnimi odmori v novembru, decembru in februarju. Sedemnajst reprezentanc po celotni Evropi bo tekmovalo v več skupinah s po tremi ali štirimi ekipami. V tekmovanju bodo v začetni fazi sodelovale: Avstrija, Danska, Estonija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Velika Britanija.
Vse tekme se bo mogoče ogledati v neposrednem prenosu na IIHF TV, kar bo navijačem po vsem svetu omogočilo dostop do vrhunskega mednarodnega hokeja zunaj svetovnega prvenstva. "To je velik korak za evropski hokej," je ob trej priložnosti dejal predsednik IIHF Luc Tardif. "Naše članice – nacionalne hokejske organizacije že leta zahtevajo okvir, ki bi reprezentancam v času klubskih premorov prinesel večjo doslednost in namen. Z Evropskim pokalom narodov končno ponujamo izdelek, ki ima potencial za rast igre – tekmovalno in komercialno – po vsej regiji."
Hokejska zveza Slovenija je bila ena izmed vodilnih pobudnic tovrstnega tekmovanja. "Sam sem vodstvu IIHF že pred skoraj šestimi leti predlagal ustanovitev evropskega tekmovanja, ki bi potekalo pod okriljem te krovne hokejske organizacije. Novembra lani je Sloveniji le uspelo to vprašanje uvrstiti na agendo Sveta IIHF," je ob odločitvi polletnega kongresa dejal generalni sekretar HZS Dejan Kontrec."Vseskozi smo si želeli, da bi reprezentančne tekme med klubskimi premori imele še neko dodatno vrednost, poleg same priprave na svetovno prvenstvo. Na takšen način bodo tekme v omenjenih premorih pridobile na pomenu in vidnosti, tako pri navijačih in gledalcih, kot tudi med potencialnimi pokrovitelji."
IIHF bo Evropski pokal narodov gradila skupaj z nacionalnimi hokejskimi organizacijami, z dolgoročnim ciljem razvoja trajnostnega in tržno zanimivega izdelka, ki podpira tako razvoj igralcev kot tudi sodelovanje navijačev v obdobju med svetovnimi prvenstvi. Z ustvarjanjem rednega, strukturiranega tekmovanja med vodilnimi evropskimi hokejskimi narodi ter tistimi, ki se šele uveljavljajo, si IIHF prizadeva okrepiti celoten ekosistem mednarodnega hokeja – športnikom dati več priložnosti za zastopanje svojih držav, navijačem pa več razlogov za spremljanje.
