Minnesota drugič zapored boljša od Los Angelesa

Še drugič zaporedoma so se kralji morali reševati iz brezna po zaostanku 0:3. Tokrat pa se zadeve niso končale že v rednem delu. Kralji so se tudi s pomočjo odličnih podaj kapetanaAnžeta Kopitarjarešili ter vrnili nazaj v igro. Minnesota je povsem nadzorovala potek igre v prvih 22 minutah obračuna. V prvi tretjini sta v razmaku treh minut zadela Joel Eriksson in Nico Sturm. Tudi začetek druge tretjine je bil v znamenju domače prevlade. Kiril Kaprizov je povišal na 3:0 v 22. minuti. A so kralji odgovorili že dobro minuto kasneje, ko so izkoristili moštveno premoč ter zadeli prek Drewa Doughtyja v akciji s Kopitarjevim podpisom in pomočjo Adriana Kempeja. Austin Wagner je v 32. minuti poskrbel še za drugi zadetek kraljev. Dve minuti in 45 sekund pred koncem pa so kralji znova izkoristili power play. Za izenačenje 3:3 in podaljšek je zadel Kempe, v akciji pa sta sodelovala Kopitar in Doughty. Kralji so skušali izkoristiti dodatni čas ter si priigrati vsaj točko, a je zmaga ostala doma, ko je v zadnji sekundi na 4:3 zadel Matt Dumba. Kopitar je na tekmi vpisal svojo 18. in 19. podajo v sezoni, kar ga uvršča na peto mesto najboljših podajalcev lige. Hrušičan pa je prav tako najboljši med igralci zahodne konference v izkupičkih podaj (19) in točk (23). Kralji na lestvici skupine Honda West zasedajo četrto mesto. Imajo 22 točk. Pred njimi so Colorado (23), Minnesota (24) in vodilni Las Vegas (25). Kralji so sklenili najdaljšo turnejo gostovanj v sezoni s šestimi tekmami, na katerih so dosegli devet od možnih 12 točk. "Zdelo se nam je, da imamo dovolj dobre možnosti za zmago," je dejal Kempe. "Občutek je še vedno beden, ker smo izgubili, potem ko smo v drugi in tretji tretjini kar dobro prevzeli pobudo. Bedno, ampak glede na to, da smo dobili vsaj točko, je v redu."