Miran Tepeš o Nykänenu: Marsikdaj je bil za razred boljši od ostalih

"On je dominiral v tistem obdobju, tudi v mojem najboljšem skakalnem obdobju. Ima vrsto medalj. Odstopal je od ostalih. Marsikdaj je bil za en razred boljši od ostalih. Ne zmeraj, kdaj smo bili tudi mi pred njim. Bil je znanilec nove generacije. Pred njim so bili skoki na moč. Na treningih se je hodilo peš na skakalnice, šele kasneje so uvedli žičnice. On je bil lažji in je spremenil skakanje. Ostali smo morali hujšati, da smo bili lahko konkurenčni. Bil je velik talent," se Mattija Nykänena spominja Miran Tepeš.