Miran Tepeš: To je vrhunec štiriletnega obdobja in vsak hoče pokazati največ

Miran Tepeš, nekdanji skakalec in dobitnik olimpijske medalje leta 1988, je bil skupaj s slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih na letalu, ki je iz Milana prispelo v Peking na olimpijske igre. Sam bo med tistimi, ki bo vodil tekme v smučarskih skokih. Prepričan je, da lahko Slovenke in Slovenci na igrah v tej panogi veliko dosežejo.

"Upam, da bodo dobro skakali in skakale, so v zelo dobri formi, kar so pokazali tudi zadnji nastopi. Veliko lahko dosežejo. A vsaka reprezentanca se pripravlja po najboljših močeh na igre. To je vrhunec ne le sezone, ampak štiriletnega tekmovalnega obdobja in vsak hoče pokazati največ, kar zmore," je dejal Miran Tepeš. Zadnja leta Tepeš opravlja vlogo pomočnika direktorice tekem svetovnega pokala smučarskih skakalk Chike Yoshide pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS). V Pekingu se bo udeležil že osmih OI, na treh je bil skakalec, petkrat pa je bil prisoten v vlogi predstavnika FIS.

"Pričakovali smo, da bo pot drugačna, kot smo je sicer vajeni. Videvali smo namreč stevardese v skafandrih in v njih so oblečeni tudi Kitajci, ki pomagajo pri izvedbi OI. A se bomo na to navadili. Gotovo pa je po nekaj urah na OI težko delati neko oceno, to bomo naredili po igrah," je Tepeš na kratko opisal drugačno potovanje na OI v času pandemije covida-19. Že na milanskem letališču uradnega kitajskega prevoznika je tako kot drugi potniki pred stopnicami letala srečal stevardese. Te so bile od glave do peta odete podobno kot medicinske sestre v covidnih oddelkih bolnišnic, videlo se je le njihove oči pod plastičnimi očali, ostalega, tudi čevljev, pa ne. Prva njihova naloga je bila merjenje telesne temperature potnikov pred vkrcanjem.

icon-expand Miran Tepeš FOTO: Aljoša Kravanja