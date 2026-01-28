Žan Kranjec FOTO: AP

Na nočnem veleslalomu za svetovni pokal so bile razmere takšne, kot si jih želijo tekmovalci. Ledena proga je omogočala dobro smučanje vsem tekmovalcem na startu. Žan Kranjec je v prvi vožnji nastopil s številko 15 in še enkrat več se je pokazalo, da je izkušeni Slovenec še vedno v širšem svetovnem vrhu, malenkosti pa ga ločijo do zares vrhunskih mest. Zgodba se je ponovila tudi v drugi vožnji in Kranjec je zasedel končno 13. mesto. Nastopil je tudi Miha Oserban, ki je bil prepočasen za finale.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Do zmage Švicar Loic Meillard, ki je bil 73 stotink hitrejši od Brazilca Lucasa Pinheira Braathna. Da je bila proga zares dobra za vse številke je dokazal Francoz Alban Elezi Cannaferina, ki je bil tretji s številko 25. "Po dolgem času zares ledena podlaga, da je lahko vsak smučar na startu smučal zelo hitro. Mislim, da delam korake v pravo smer, a bi si želel, da bi bili še večji. Že celo sezono smučanje ni slabo, a mi nekaj manjka, da bi se kosal z zares najboljšimi. V prvi vrsti mi manjka suverenost, da ko pridem na start, da verjamem vase in v svojo opremo. Vseeno mislim, da je korak do najboljših veliko manjši, kot se zdi. Na olimpijske igre grem z mislijo, da osvojim kolajno. To še vedno verjamem, čaka me pa še nekaj dela. Na voljo imam še dovolj treninga in v smučanju se lahko vse zelo hitro obrne," je bil v izjavi za uradno speltno stran SZS izčrpen 33-letni tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah.

Miha Oserban FOTO: Sloski