Zimski športi

'Mislim, da je korak do najboljših veliko manjši, kot se zdi'

Ljubljana, 28. 01. 2026 08.21 pred 18 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Žan Kranjec

Slovenski alpinec Žan Kranjec je na zadnjem veleslalomu pred olimpijskimi igrami v avstrijskem Schladmingu dosegel 13. mesto. Obe vožnji so zaznamovale posebne razmere. Proga je bila ledena, zato so nekateri strmino primerjali z drsalnico.

Žan Kranjec
Žan Kranjec
FOTO: AP

Na nočnem veleslalomu za svetovni pokal so bile razmere takšne, kot si jih želijo tekmovalci. Ledena proga je omogočala dobro smučanje vsem tekmovalcem na startu. Žan Kranjec je v prvi vožnji nastopil s številko 15 in še enkrat več se je pokazalo, da je izkušeni Slovenec še vedno v širšem svetovnem vrhu, malenkosti pa ga ločijo do zares vrhunskih mest. Zgodba se je ponovila tudi v drugi vožnji in Kranjec je zasedel končno 13. mesto. Nastopil je tudi Miha Oserban, ki je bil prepočasen za finale.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do zmage Švicar Loic Meillard, ki je bil 73 stotink hitrejši od Brazilca Lucasa Pinheira Braathna. Da je bila proga zares dobra za vse številke je dokazal Francoz Alban Elezi Cannaferina, ki je bil tretji s številko 25. "Po dolgem času zares ledena podlaga, da je lahko vsak smučar na startu smučal zelo hitro. Mislim, da delam korake v pravo smer, a bi si želel, da bi bili še večji. Že celo sezono smučanje ni slabo, a mi nekaj manjka, da bi se kosal z zares najboljšimi. V prvi vrsti mi manjka suverenost, da ko pridem na start, da verjamem vase in v svojo opremo. Vseeno mislim, da je korak do najboljših veliko manjši, kot se zdi. Na olimpijske igre grem z mislijo, da osvojim kolajno. To še vedno verjamem, čaka me pa še nekaj dela. Na voljo imam še dovolj treninga in v smučanju se lahko vse zelo hitro obrne," je bil v izjavi za uradno speltno stran SZS izčrpen 33-letni tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah.

Miha Oserban
Miha Oserban
FOTO: Sloski

Svoj prvi veleslalom v Schladmingu je od starta do cilja prevozil drugi Slovenec, 19-letni Miha Oserban, ki je z zaostankom 5,27 sekunde končal na 45. mestu od 46 uvrščenih. Karavana se bo pred odhodom na olimpijska prizorišča konec tedna ustavila še v Crans Montani, kjer bodo na sporedu ženski tekmi v smuku in superveleslalomu ter moški smuk.

Naraločnik že končal sezono

Nejc Naraločnik zaradi poškodbe, ki jo je utrpel decembra v Val Gardeni končuje letošnjo tekmovalno sezono in se bo v nadaljevanju posvetil rehabilitaciji in čimprejšnjemu okrevanju ter postopnemu povratku na sneg in pripravi na naslednjo sezono 2026/2027.

alpskmo smučanje žan kranjec

