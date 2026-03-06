Naslovnica
Zimski športi

Mlade slovenske skakalke do naslova svetovnih prvakinj

Lillehammer, 06. 03. 2026 19.16 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenske skakalke so v Lillehammerju na mladinskem EP osvojile naslov svetovnih prvakinj

Mlade slovenske smučarske skakalke Taja Terbovšek, Ajda Košnjek, Izadora Kopač in Maja Kovačič so na mladinskem prvenstvu v Lillehammerju postale ekipne svetovne prvakinje. Slovenke so zmagale z veliko prednostjo 35,7 točke pred Nemkami in Avstrijkami, ki so si razdelile drugo mesto.

Maja Kovačič
Maja Kovačič
FOTO: Profimedia

"Moral sem sneti očala, ker so se mi 'zarosila', izredno sem vesel," je po tekmi dejal trener mladih skakalk Sten Baloh.

"Danes so punce oddelale, kot je treba, skoraj brez napak. Trenerji jih sicer vedno vidimo, a moram jih pohvaliti. Vse štiri, ker so dvigovale ena drugo in so res dobro skakale. Že prej smo se zavedali, da smo favoriti za kolajno. Punce so pobrale najbolj žlahtno, mi pa se je bomo veselili naprej," je dodal glavni trener.

Slovenske skakalke so v Lillehammerju na mladinskem EP osvojile naslov svetovnih prvakinj
Slovenske skakalke so v Lillehammerju na mladinskem EP osvojile naslov svetovnih prvakinj
FOTO: Profimedia

Že pred dnevi sta do svetovnega naslova v ekipnem sprintu v Lilehammerju prišli tudi nordijski kombinatorki Teja Pavec in Tia Malovrh.

Pavec je ekipnemu zlatu danes dodala še bronasto kolajno na 5-kilometrskem zasledovanju, Malovrh pa je bila četrta.

Mladi biatlonec Ruj Grošelj Simić pa je na MSP v Arberju na tekmi s skupinskim startom zasedel četrto mesto.

Pri mlajših članicah se je veliko pričakovalo od Mance Caserman, ki pa je imela težave s puško in je morala odstopiti. Z 12. mestom se je izkazala Ela Sever.

smučarski skoki

