Mlade slovenske skakalke do naslova svetovnih prvakinj

"Moral sem sneti očala, ker so se mi 'zarosila', izredno sem vesel," je po tekmi dejal trener mladih skakalk Sten Baloh.
"Danes so punce oddelale, kot je treba, skoraj brez napak. Trenerji jih sicer vedno vidimo, a moram jih pohvaliti. Vse štiri, ker so dvigovale ena drugo in so res dobro skakale. Že prej smo se zavedali, da smo favoriti za kolajno. Punce so pobrale najbolj žlahtno, mi pa se je bomo veselili naprej," je dodal glavni trener.
Že pred dnevi sta do svetovnega naslova v ekipnem sprintu v Lilehammerju prišli tudi nordijski kombinatorki Teja Pavec in Tia Malovrh.
Pavec je ekipnemu zlatu danes dodala še bronasto kolajno na 5-kilometrskem zasledovanju, Malovrh pa je bila četrta.
Mladi biatlonec Ruj Grošelj Simić pa je na MSP v Arberju na tekmi s skupinskim startom zasedel četrto mesto.
Pri mlajših članicah se je veliko pričakovalo od Mance Caserman, ki pa je imela težave s puško in je morala odstopiti. Z 12. mestom se je izkazala Ela Sever.
