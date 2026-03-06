Mlade slovenske skakalke do naslova svetovnih prvakinj

"Moral sem sneti očala, ker so se mi 'zarosila', izredno sem vesel," je po tekmi dejal trener mladih skakalk Sten Baloh.

"Danes so punce oddelale, kot je treba, skoraj brez napak. Trenerji jih sicer vedno vidimo, a moram jih pohvaliti. Vse štiri, ker so dvigovale ena drugo in so res dobro skakale. Že prej smo se zavedali, da smo favoriti za kolajno. Punce so pobrale najbolj žlahtno, mi pa se je bomo veselili naprej," je dodal glavni trener.