Mladi slovenski skakalci svetovni prvaki na mešani ekipni tekmi

Slovenski skakalci Ajda Košnjek, Nika Prevc, Rok Masle in Maksim Bartolj so na mladinskem svetovnem prvenstvu v kanadskem Whistlerju osvojili zlato medaljo na mešani ekipni tekmi. Slovenci so premagali Japonce in Nemce.

Slovenska četverica je nalogo opravila prepričljivo, saj je na koncu zbrala 920 točk, 45 več kot druga Japonska. V boju za tretje mesto je Nemčija za Japonci zaostala le 1,5 točke. Slovenci so vodili že po prvi seriji, v drugi, ko sta se z daljavama še posebej izkazala Rok Masle (101,5 m) in Nika Prevc (102,5 m), pa se je naskok še povečal. Za slovensko reprezentanco je zlata medalja že četrta uvrstitev med najboljše tri na tem MSP. Ajda Košnjek, Nika Vetrih, Taja Bodlaj in Nika Prevc so na ženski ekipni tekmi osvojile srebrno medaljo, Taj Ekart, Rok Masle, Gorazd Završnik in Maksim Bartolj so bili bronasti na moški ekipni tekmi, za posamično medaljo pa je poskrbela še Prevc s srebrom.