Močan veter 'odpihnil' drugo vožnjo ženskega veleslaloma v Semmeringu

Zaradi močnih sunkov vetra so odpovedali drugo vožnjo ženskega veleslaloma za svetovni pokal na Semmeringu. Finalni nastop so najprej zamaknili za pol ure, ker pa veter ni pojenjal, so se odločili, da veleslaloma danes ne bodo izpeljali. Brez možnosti za osvojitev novih točk v svetovnem pokalu so tako ostale tri slovenske reprezentantke.

Na televizijskih posnetkih je bilo možno spremljati, kako veter vzdiguje reklamne balone ter kako se v močnem vetru zibajo kabine nihalke, ki so jih zaradi varnosti zaustavili. Na Semmeringu, ki prav letos obeležuje četrt stoletja tekmovanj za svetovni pokal, so izpeljali prvo vožnjo, v kateri je najhitrejši čas postavila Slovakinja Petra Vlhova, trenutno vodilna smučarka v skupnem seštevku svetovnega pokala. icon-expand Petra Vlhova je vodila po prvi vožnji ženskega veleslaloma na Semmeringu. FOTO: AP V finale zdaj odpovedanega četrtega ženskega veleslaloma sezone so se uvrstile tudi tri Slovenke: Tina Robnik(10.), Ana Bucik(20.) in Meta Hrovat(16.). Na sporedu tekmovanja na Semmeringu ostaja ženski slalom, ki ga bodo skušali izpeljati v torek, če ne bo kakšne dodatne spremembe programa.