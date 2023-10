Močan veter preprečil izvedbo moškega veleslaloma

Zaradi močnega vetra v zgornjem delu so že pred tekmo skrajšali veleslalom in start prestavili nižje po pobočju. Tekma se je tako lahko začela po urniku in brez zapletov. A se je nato veter znova razbesnel in pokazal svojo moč med samo tekmo. Po številki 47 so tekmo najprej prekinili, saj je bila ogrožena varnost preostalih tekmovalcev.

Veter je med drugim dvignil ciljni napihljivi obroč, ki so ga delavci morali odstraniti. Odstranili so tudi vse reklamne napise in balone, ki jih je premetaval veter ter bi jih lahko odtrgalo in odneslo, vratca z zastavicami na progi pa so se upogibala do podlage.

Vodja tekmovanja je po daljšem čakanju sporočil, da tekme ni mogoče izpeljati. Zaradi orkanskega vetra so ustavili tudi gondolo. Za zdaj ni jasno, ali bodo nadomeščali moški veleslalom, ki bi moral biti v Söldnu. Naslednji moški veleslalom na sporedu je v Val d'Iseru 9. decembra. V soboto so na ledeniku Rettenbach brez zapletov izpeljali ženski veleslalom.