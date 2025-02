Močna slovenska biatlonska ekipa z visokimi cilji potuje na SP

Slovenska biatlonska reprezentanca je v sklepnem delu priprav na svetovno prvenstvo. Glavni del priprav je opravila v Obertiliachu v Avstriji, danes pa so odprti trening opravili na Pokljuki. Glavni trener Janez Marič je povedal, da na svetovno prvenstvo potuje deset slovenskih tekmovalcev, pet biatloncev in pet biatlonk. Nastop so si neposredno z normo zagotovili: Jakov Fak (ŠD Pokljuka), Miha Dovžan (ŠD Gorje), Lovro Planko (SK Ihan), Toni Vidmar (SK Brdo), Anamarija Lampič (TSK Triglav Kranj), Polona Klemenčič (TSK Triglav Kranj), Klara Vindišar (ŠD Gorje) in Lena Repinc (SD Bohinj), na željo trenerja pa v Švico brez kriterija potujeta še Matic Repnik (SK Ihan) in Živa Klemenčič (TSK Triglav Kranj). "Pričakovanja so visoka, glede na to, da smo na vsakem prizorišču dosegli vsaj eno vrhunsko uvrstitev. Trenirali smo dobro, imeli smo odlične pogoje v Obertiliachu, kjer je dobra zima. Vreme je bilo dobro, pogoji so bili dobri in tudi trening je bil dober," je za uradno spletno stran SZS dejal Janez Marič.