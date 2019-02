Močno sneženje 'odneslo' moški smuk v Garmischu

Prireditelji sobotnega moškega smuka za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu so morali tekmo zaradi močnega sneženja in slabe vidljivosti odpovedati.

Že pred odločitvijo o odpovedi tekme so v Garmischu skrajšali progo in startno mesto spustili nižje, a so se pozneje prireditelji v dogovoru z Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) odločili, da sobotni moški smuk za svetovni pokal zaradi varnosti tekmovalcev, slabe vidljivosti in mehke proge odpovedo. Dirka na progi Kandahar bi bila generalka za bližnje svetovno prvenstvo na Švedskem.

V Garmisch-Partenkirchnu je v nedeljo predviden še veleslalom.