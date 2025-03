Modri sedeži, ki so samevali, in navijači, ki raje stojijo

Zjutraj so navijači iz smeri Kranjske Gore hiteli proti ograjenemu prizorišču pod podkorensko strmino. Tokrat se ni smelo zamujati, saj je imel Žan Kranjec, slovenski up za medaljo na domačih tleh, štartno številko 1. Nazadnje pa so po vodi splavali tako otvoritveno glasno navijanje kot upi na medaljo. V oči je sprva bodla tudi prazna mala tribuna, ljudi pa so nato v poskakovanje spravili Fehtarji. S ptičje perspektive je bil pogled na razposajeno množico še bolj pester, zato je marsikdo na sedežnici potegnil telefon iz žepa, plešoči pa so veselo mahali navzgor.

"Zakaj pa zamujajo, saj je že pol desetih", "Ali naš ne bo štartal", "Kje je Kranjec", je ob napovedanem začetku veleslaloma za 64. Pokal Vitranc vršalo med zbranimi gledalci, ki so se v soboto zjutraj zbrali v Podkorenu. Veliki zaslon v ciljnem izteku je namreč kazal dogajanje na tribuni, po njihovih izračunih pa bi moral biti Žan Kranjec že na progi. In res je bil, toda zagledali so ga šele na ciljni strmini, zato organizirano navijanje tradicionalnega šopka njegovih podpornikov ni utegnilo razviti polnih kril.

Ker se je po prihodu drugih tekmovalcev v cilj njegovo izhodišče za drugo vožnjo začelo slabšati, navijaška vnema tudi pozneje ni dobila pravega zagona. Pred dvema mesecema, ko so na isti progi za svetovni pokal tekmovala dekleta med bivšo Zlato lisico, so glasilke posodili tudi Slovaki in Hrvati. Prvih tokrat ni bilo, drugi pa so prišli v precej manjšem številu, čeprav so imeli na štartu tudi svojega favorita Filipa Zubčića.

Je bilo pa zato toliko bolj veselo med premorom med obema vožnjama, saj so na oder v ciljnem izteku stopili Fehtarji, ki so še enkrat več dokazali, da so mojstri zabave. Njihova značilna angažirana komunikacija z občinstvom je vse skupaj povezala v razposajeno celoto in zimski škorenjci so veselo zacepetali v snegu. Od univerzalnih zimskih hitov Cik cak in Sweet Caroline do svojih uspešnic Shatzi, Sir, Blu in seveda Zetor, za katero so spomnili, da so jo Luki Dončiću zaigrali tudi v Dallasu.

Smučarji in delavci na podkorenski strmini, ki so se s štirisedežnico vzpenjali navkreber zaradi prihajajoče druge vožnje, so z nasmehi opazovali dogajanje pod sabo, mnogi so ga tudi ovekovečili. Razplesani obiskovalci pa so jim veselo mahali navzgor.

Peljali so se čisto do vrha, saj je marljivim in neprespanim snežnim mravljcam uspelo dobiti bitko z neugodnimi vremenskimi razmerami - dežjem, snegom in visokimi temperaturami - in veleslalomski štart je lahko ostal na 1278 metrih nadmorske višine, ni ga bilo treba znižati na višino ženske konkurence.

A niti druga vožnja se ni izšla po slovenskih željah, Kranjec je izgubil še nekaj mest in domači veleslalom končal za prvo petnajsterico. So pa tokrat njegovi organizirani navijači prišli na svoj račun, godba iz Vodic je zasedla celoten desni kot male modre tribune in glasno igrala med njegovim zavijanjem v dolino. Prav tako pa so se navijači strinjali, da je konec koncev rezultat manj pomemben kot izkazovanje podpore mednarodnemu športnemu dogodku na slovenskih tleh.

Navijači raje stojijo "Odločili smo se, da gremo v sistem, da damo čim več tribun v prodajo. To ni več VIP tribuna, ampak je običajna tribuna. Smo pa nekoliko razočarni nad prodajo tribun," je za 24ur.com priznal Srečko Medven. "Že velika lesena tribuna ni bila polna in ljudi so najprej usmerjali na veliko, šele nato na malo tribuno. Morda je bilo na začetku res nekoliko nerodnosti, napačnih navodil rediteljem. Pred drugo vožnjo smo nato to uredili, najprej naj se polni mala tribuna, nato velika," je pojasnil generalni sekretar OK Vitranc. "Ta tribuna ni več VIP-tribuna, ampak tribuna, namenjena prodaji, seveda vse v želji prodati čim več vstopnic, saj je to pomemben del prihodkov za tekmo," je razložil glede male tribune z modrimi sedeži. VIP-ovci imajo zadnja leta namreč lasten šotor s pripadajočo teraso.

"Ta prireditveni prostor je izredno majhnen, zelo težko ga je pripraviti na ta način, da bi zadostil vsem omejitvam. Veliko je eksperimentiranja in improvizacije. Letos smo ogromno vložili v promocijo tekme. Če si gledal z vrha, je bil najprej levi del nabit, desni pa prazen. Je pa res, da ljudje ne hodijo več na prvo vožnjo, pridejo na drugo vožnjo, to je dejstvo. Res pa je tudi, da navijači pridejo zaradi vzdušja in vzdujše je med ljudmi," je pojasnil večje povpraševanje po stojiščih kot po sedežih na tribunah.

