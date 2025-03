'Moj trenutek sezone je svetovni rekord'

Nika Prevc je to sezono osvojila vse, kar je bilo na voljo, 19-krat stala na zmagovalnem odru svetovnega pokala, pri tem pa dosegla še nekaj rekordov in potrdila primat kraljice skokov. S skupno 22. zmago v karieri je vse zasledovalke premagala za kar 51,4 točke, kar je rekordna prednost v zgodovini tekmovanja.

"Sama sem se v finalu počutila še boljše kot v prvi seriji, zelo lepo me je odneslo. Sem pa še bolj zadovoljna kot po včerajšnji tekmi," je po zadnjem nastopu v sezoni dejala 20-letna skakalka, potem ko so ji za ubranitev skupne zmage, s katero se je kot edinemu doslej pridružila skakalcu Primožu Peterki, zaigrali Zdravljico.

"Globus je bil zelo težak, ampak sama sem tako srečna s to sezono, da ga nosim z veseljem," je dodala za Smučarsko zvezo Slovenije.

O neizpolnjenih ciljih kariere je dejala, da si kdaj želi poleteti tudi pod Poncami na planiški letalnici bratov Gorišek.

"Upam in želim si, da mi uspe kdaj skočiti tudi v Planici na letalnici. Moj najbolj nepozaben trenutek sezone pa je svetovni rekord v Vikersundu," je dejala Prevc, ki je to zimo uresničila in presegla tudi svoj največji cilj pred sezono - poleteti do 200 metrov.

O načrtih za naslednje dni je dejala, da najprej potrebuje malo oddiha. "V naslednjih dneh bom malce najprej počivala, nato pa se bom verjetno odpravila smučat," je še povedala mlada skakalka, ki je samo v svetovnem pokalu z denarnimi nagradami to sezono po zmagah tudi na novoletni turneji dveh večerov in norveški turneji zaslužila 135.618 evrov. V zlatem tednu na svetovnem prvenstvu v Trondheimu pa je dodala še 78.797 evrov.