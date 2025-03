Mokra radost in garažni 'after party'

Besedi iz naslova sta se tudi osrednjim glasbenim gostom zdeli nadvse primerni za opis sobotnega dogajanja pod Poncami. Planica je vedno radost, pa čeprav mokra. Da je dež vplival na vzdušje, sicer ne gre zanikati, saj ima planiški konec tedna neko svojo kaotično dinamiko, dogajanje izpod letalnice se vedno prelije tudi v bližnjo okolico. Tokrat (brez)ciljnega pohajkovanja naokrog ni bilo, vsi so si čim prej želeli na suho. Lokali so se napolnili do zadnjega kotička, za osrednjo popoldansko zabavo pa tokrat ni bilo treba daleč, saj se je "after party" prvič odvijal kar v garaži oziroma kleti nordijskega centra.

Da je letos drugače, je bilo jasno že navsezgodaj zjutraj, saj se je v kranjskogorskih apartmajih dalo precej dlje spati. Zvok vuvuzel in ragelj, ki naznani, da se obiskovalci že trumoma odpravljajo proti Planici, je zamenjalo šumenje dežja. Sivo nebo je napovedovalo, da navijačem ves dan ne bo prizaneslo. Že petkova popoldanska posamična tekma je bila v znamenju dežnih plaščev, v soboto zjutraj pa so bile kaplje še debelejše in so proti tlom hitele s še večjo frekvenco kot včeraj.

Uradni števec se je ustavil pri 19.000 prodanih vstopnicah, organizatorji pa so prepričani, da bi se povzpel vse tja do 25.000, če bi vreme le bilo bolj naklonjeno. Zdelo se je, da je opazen predvsem osip tujih navijačev, toda generalni sekretar planiškega organizacijskega komiteja pravi, da to ne drži.

"Prav veliko navijačev ni manjkalo, saj so precej pred temi aferami rezervirali svoje vstopnice in namestitve. Morda je bila kakšna zastava manj zaradi tega, ker se niso želeli izpostavljati, ampak kar se tujih navijačev tiče, imamo mi približno podobno zgodbo kot že vrsto let, ne beležimo bistvenih odstopanj. Je pa res, da je to vreme, sploh v soboto, ki je najmočnejša, morda povzročilo, da je kdo vseeno raje ostal doma, ali pa bo prišel v nedeljo, ko več ne bo padalo," pravi Tomaž Šušteršič.

Slovenski orli so po včerajšnji dvojni zmagi znova razveselili domače navijače, saj so se spet zavihteli na zmagovalni oder, na ekipni tekmi so prišli do brona, čeprav so bili apetiti seveda še višji.

Na prostem se je vsak znašel po svoje. Gasilska društva in ostali organizirani navijači, ki se pod Ponce ob sobotah tradicionalno pripeljejo z avtobusi, se niso odrekli svojemu piknikovanju na velikem makadamskem parkirišču. Plošče za žar so stisnili pod pravokotno odprta vrata prtljažnega prostora, tisti najbolj iznajdljivi pa so se že doma spomnili na vrtne paviljone in jih pripeljali s seboj. Improvizirana streha je nudila ravno dovolj prostora, da so zrezki in čevapčiči lahko mirno cvrčali v lastnem soku, na suhem pa so bili tudi glavni ekonom in njegovi pomočniki.

Družba iz Ankarana se je zavlekla pod hišico, domiselno sestavljeno iz gasilskih miz in klopi, ki jo je nekdo zgradil že pred njimi, nato pa zapustil svoje suho zavetišče.

Koncertni oder so zavzeli najprej skupina Mi2, nato še Ansambel Stil. Prvi so predstavili tudi nadaljevanje njihove velike uspešnice izpred 25 let, po ponarodeli Pojdi z menoj v toplice, je zdaj prišla še Mokra radost. Prav tista, ki je glasbenike torej spomnila na današnji dan. Pod odrom je bilo morje dežnikov, iz njega pa so štrlele slovenske zastave.

Te so zavihrale še višje, ko so se po stopnicah povzpeli tisti, zaradi katerih je množica sploh prišla pod Ponce. Z odra se je tudi bleščalo, saj so se skakalcem pridružile tudi skakalke, skupaj z velikim kristalnim globusom Nike Prevc.

Še en oder pa je bil postavljen na suhem, v kleti betonske gmote Nordijskega centra Planica. Vseh območij za pomembne goste je v Planici toliko, da se jih le stežka naniza brez napake. Letos pa jim je bilo skupno to, da so imeli osrednje zbirališče za vse plešoče. "Vstop prost z zapestnico vašega VIP-kluba, pijača je plačljiva," je pisalo na velikem zaslonu, obešenim nad odrom, na katerem so se zvrstili didžej, Ansambel Stil, harmonika.

